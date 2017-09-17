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    Мирный житель ранен при ночном обстреле Донецка

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (111)

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    В результате обстрела минно-взрывное ранение брюшной полости получил мирный житель 1995 года рождения, он доставлен в центральную клиническую больницу.
    Последствия обстрела Киевского района Донецка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Мирный житель ранен в результате ночного обстрела Донецка, сообщили в воскресенье в оперативном командовании ДНР.

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    "В результате ночного обстрела Кировского района Донецка минно-взрывное ранение брюшной полости получил мирный житель 1995 года рождения. Пострадавший доставлен в центральную клиническую больницу", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

    Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта по обеспечению режима тишины к 1 сентября.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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