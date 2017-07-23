Украина в дурмане бандеровской идеологии - Nasz Dziennik

Владимир Матвеев, обозреватель

Попытки украинских властей препятствовать поискам и эксгумации останков жертв геноцида на Волыни и солдат, которые погибли от рук НКВД в сентябре 1939 года, польский историк Анджей Запаловский в интервью Мариушу Каменецкому для издания Nasz Dziennik назвал попыткой "сломить поляков", навязав им "украинскую историческую политику, связанную с пропагандой украинского национализма".

По словам Запаловского, в период Второй Речи Посполитой "эта политика приобрела террористические черты", а в годы Второй мировой войны и после ее окончания привела к геноциду на Волыни и в Восточной Галиции. Польский историк уверен, что условия, которые выдвигают Варшаве, "выходят за рамки разумного как в плане исторических фактов, так и христианской морали".

Он возмущён, тем, что от поляков "требуют во имя политкорректности уравнять палачей и их жертв", на что поляки никак не могут согласиться.

Каменецкий задал вопрос, стремятся ли "черные копатели", раскапывая и грабя рвы, где покоятся останки поляков, которые погибли, защищая Львов, осложнить идентификацию жертв. Историк ответил, что "это показывает, как выглядит наш партнер по столу переговоров". Он уверен, что "это просто варварство и отсутствие принятого у всех цивилизованных наций уважения к умершим".

В интервью Запаловский отмечает, что "украинские националисты, руководящие Западной Украиной, стараются стереть следы семивекового присутствия Польши в этом регионе, прибегая к методам, которые были чужды даже первобытным народам".

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При этом историк считает, что диалог с украинской стороной "можно вести с рационально мыслящими людьми, а не с теми, кто одурманен бандеровской идеологией". В связи с этим, "шансов на дискуссию с такими представителями украинской стороны, как Шеремет или Вятрович, нет, но предпринимать попытки завязать диалог, конечно, нужно".

При этом польские эксперты все документируют и описывают в СМИ, чтобы сохранить след, свидетельства происходящего.

Сложившаяся ситуация, по словам Запаловского, "должна заставить нас осознать, какой партнер появится за восточной границей Польши", если вся власть перейдет там в руки националистов.

Он отмечает, что "мы, наши погибшие соотечественники несколько десятков лет ждали достойного захоронения", а польское руководство не могло или, руководствуясь политкорректностью, не хотело "спасти их от забвения".

Ясно одно, говорит эксперт, польское руководство должно перестать поддерживать украинскую страну, пока она не изменит политику в отношении Польши.

При этом Запаловский называет наплыв мигрантов с Украины "серьезной проблемой", которая со временем будет лишь усугубляться. А предложения со стороны некоторых представителей польской стороны подстроиться под приезжих с востока, считает "безотвественными".

"Польские школы с польским языком обучения могут распахнуть двери перед детьми приехавших в Польшу трудовых мигрантов, только если те будут функционировать в рамках наших норм и культурных стандартов", говорит он. "Никто не мешает украинцам открыть на свои деньги собственные школы".

Историк высказал также опасения, что при определенных условиях приезжающие в Польшу украинцы "будут подвергаться влиянию разных преступных организаций", а со временем могут даже "подключиться к сепаратистским силам", что может быть актуально как для востока страны и для Верхней Силезии.

Так или иначе, говорит эксперт, пока приезжающие к нам украинцы ведут себя лояльно, "все в порядке", но если они начнут продвигать свои бандеровские символы (что не исключено), могут возрасти проявления российско-польского антагонизма.

В контексте того, что на польской восточной границе участились случаи нападения не только на польские дипломатические представительства, но и на религиозные объекты, историк высказал также неудовлетворение деятельность польских спецслужб.

По его убеждению, людям, которые "демонстрируют негативное отношение к Польше и полякам, нельзя разрешать работать в нашей стране".

В заключение беседы Запаловский негативно высказался по вопросу шансов Украины на вступление в Евросоюз. Эксперт отметил, что Украина находится "на грани экономического краха и дальнейшей "фрагментаризации государства".

Так, в некоторых регионах страны монополия на использование силы перешла от государства к преступным организациям. В такой обстановке никто не возьмет на содержание 40 миллионов человек, к чему могло бы свестись вступление страны в евроблок.

Практически Евросоюзу пришлось бы более десяти лет направлять целый бюджет союза на то, чтобы поднять уровень стандартов жизни в стране, которая в два раза превосходит по размерам Польшу (при условии, что в украинском государстве удастся победить коррупцию)", пишет польское издание.

Напомним, польский Сейм (нижняя палата парламента) 22 июля 2016 года принял резолюцию, в которой Волынская трагедия признана геноцидом. В соответствии с решением 11 июля отмечается в Польше как День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении граждан Второй Речи Посполитой.

В ответ украинский парламент принял заявление, осуждающее решение польского Сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

Ранее председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский сказал в интервью изданию Do Rzeczy, что героизация имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным стремлениям страны.