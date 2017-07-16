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    Эксперт подвел итоги, что получила и потеряла Украина от ассоциации с ЕС

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    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями (26)

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    По словам политолога руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, в случае же с саммитом Украина — ЕС видна жирная точка в истории евроромантизма.
    РИА Новости Украина

    "Возникает вопрос о балансе – что потеряла страна и что получила при подписании Ассоциации с ЕС. Да, никто не возражает, меньше барьеров, больше возможностей. … Но возьмем экономические аспекты. Здесь посчитали – прослезились, это раз. Два – потеря территорий. Потеря человеческих жизней. Продолжающийся конфликт. Этот баланс выглядит крайне отрицательно с точки зрения интересов страны и общества", – подчеркнул Золотарев в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

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    В то же время он прогнозирует, что украинские власти полностью не откажутся от идеологической ориентации на Запад, "будут продолжать рассказывать, что нас и в НАТО примут, но сейчас этот жанр исчерпал свои возможности".  

    "Очевидно, все чаще будем слышать критику европейцев: "не дали, обманули", – сказал эксперт, добавив, что в целом для страны это был "год крушения евроинтеграционного мифа". 

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