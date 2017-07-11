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    Пушков: ассоциация Украины с ЕС является поражением Порошенко

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (618)

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    По словам сенатора Алексея Пушкова, президент Петр Порошенко зря гордится ассоциацией с ЕС, это кабальное соглашение с массой ограничительных квот для Украины.
    Алексей Пушков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной, одобренное во вторник советом министров экономики и финансов стран ЕС, является поражением политики президента Украины Петра Порошенко, так как содержит в себе ограничительные квоты.

    Флаг Евросоюза
    Украинское фото
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    "Порошенко зря гордится ассоциацией с ЕС. Это кабальное соглашение с массой ограничительных квот для Украины — поражение не Кремля, а его собственное", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

    В сообщении Совета ЕС отмечается, что "соглашение об ассоциации является основным инструментом сближения Украины с Евросоюзом: оно способствует углублению политических и укреплению экономических связей, а также уважению общих ценностей". Экономическая часть соглашения "поможет сблизить ключевые сектора экономики Украины со стандартами Евросоюза", говорится в документе.

    ​Ранее сообщалось, что Совет министров экономики и финансов стран ЕС на заседании во вторник одобрил соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной.

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