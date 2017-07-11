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    Совет ЕС окончательно одобрил соглашение об ассоциации с Украиной

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    Европа открывает для украинцев свои границы (614)

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    Это последний этап процесса ратификации соглашения об ассоциации Европейского союза с Украиной, говорится в сообщении Совета ЕС. Документ вступит в силу с 1 сентября 2017 года.
    Флаги ЕС и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина, Мария Князева. Совет министров экономики и финансов стран ЕС (Экофин) на заседании во вторник одобрил соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной, говорится в сообщении Совета ЕС.

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    "Совет 11 июля принял решение заключить соглашение об ассоциации с Украиной от имени Евросоюза… Это последний этап процесса ратификации (этого документа – ред.) Это открывает путь полной имплементации соглашения с 1 сентября 2017 года", — говорится в релизе.

    "Соглашение может быть (полностью – ред.) имплементировано", — сказал РИА Новости источник в ЕС, знакомый с вопросом. Он подтвердил, что решение на Экофине принималось без обсуждения и является финальным этапом согласования документа.

    Ряд положений соглашения об ассоциации Украины с ЕС действуют с 1 ноября 2014 года, а с 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. Однако до окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращению конфликтов, налогообложению, госфинансам, борьбе с терроризмом, миграции и пограничному контролю.

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    В мае парламент Нидерландов по итогам голосования в Сенате последним из парламентов стран-членов ЕС ратифицировал ассоциацию ЕС-Украина.

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