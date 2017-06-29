Послы ЕС одобрили ассоциацию с Украиной

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза одобрили соглашение об ассоциации Украина-ЕС.
Окончательно документ будет утвержден Советом ЕС 11 июля, сообщил журналист Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС дали "зеленый свет" соглашению об ассоциации с Украиной, министры окончательно одобрят соглашение 11 июля, оно вступит в силу 1 сентября", — написал он в микроблоге в Twitter.
Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. Политическая часть соглашений начала частично действовать на предварительной основе уже в 2014 году, а с 1 января 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли ЕС и Украины.
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Однако до окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что с 1 сентября соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом начнет работать в полном объеме.