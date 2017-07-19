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    Культура

    Бойцы АТО и песня Бандеры. В Харькове "осовременили" оперу Чайковского

    (обновлено: )20406
    Музыкальный критик Любовь Морозова сообщила, что в начале и в конце оперы вставили любимую песню Степана Бандеры "Чорна рілля ізорана", а в последнем эпизоде на экране позади сцены показывают фотографии бойцов АТО.
    Иллюстрация к опере Харьковского театра оперы и балета Мазепа
    hatob.com.ua

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. В Харькове в честь 330-летия со времени прихода к гетманской власти Ивана Мазепы решили изменить оперу Петра Чайковского "Мазепа". Об этом сообщила музыкальный критик Любовь Морозова в интервью Gazeta.ua.

    По ее словам, в поселке Коломак Харьковской области будут устанавливать памятник гетману, и оперу "Мазепа" готовят на его открытие, но "эта опера написана на пушкинский сюжет, где Мазепа выставлен предателем и лицемером".

    "Из старой партитуры просто выбросили третий акт и перевели текст Пушкина на украинский язык. В мире уже давно оперы не переводят — все ставят в оригинале. Украинский текст не приспособлен под ту мелодику. Например, есть такая специфика, что на высоких нотах должны быть открыты гласные. Даже расслышать нельзя, о чем поют", — сообщила Морозова.

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    При этом, как отмечает критик, в начале и в конце оперы вставили любимую песню Степана Бандеры "Чорна рілля ізорана", а в последнем эпизоде на экране позади сцены показывают фотографии военных, участвовавших в АТО. 

    "К чему она там? Какое отношение Бандера имеет к Мазепе? Сцена в конце: на заднем плане казнят Кочубея, на переднем плане стоит его дочь, улыбаясь поет молитву, а на экране идут в это время фотографии Небесной сотни и воинов АТО. Эта постановка, пожалуй, должна была вызвать усиленное чувства патриотизма, а на самом деле дала обратный эффект", — заключила критик.

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    "Мазепа" — опера Чайковского в трех действиях по мотивам поэмы Пушкина "Полтава". Действие разворачивается в Украине в начале 18 века, когда гетман украинских казаков Иван Мазепа просит у генерального писаря Кочубея руки его дочери Марии. Тот отказывает, однако девушка вопреки воле отца уходит к Мазепе. После этого Кочубей организовал донос на гетмана Петру I, но царь ему не поверил. Кочубей был схвачен и казнен, а Мазепа по окончании Полтавской битвы, как и предупреждал писарь, совершил предательство и сбежал вместе со шведами.

    Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.

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