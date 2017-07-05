МИД вызывал посла Польши из-за слов министра о Бандере

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. МИД Украины вызывал посла Польши Яна Пекло из-за слов главы польского внешнеполитического ведомства Витольда Ващиковского про Степана Бандеру, сообщила в среду пресс-служба МИД.

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"Пятого июля 2017 года посол Польши в Украине Ян Пекло был приглашен в МИД Украины в связи с высказываниями министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского по Украине в интервью еженедельника "wSieci", — говорится в комментарии МИД, опубликованном на сайте ведомства.

МИД обратил внимание посла на необходимость более сдержанного подхода Ващиковского к историческим вопросам.

"Со стороны МИД Украины была подтверждена готовность к дальнейшему развитию равноправного и конструктивного взаимодействия с Польшей в духе взаимного понимания и уважения", — добавили в украинском ведомстве.

Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию "wSieci" заявил, что Украина не попадет в Евросоюз "с Бандерой".