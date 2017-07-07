Стоп Бандера, пока Polska nie zginela

Павел Рудяков, эксперт

Парадоксальная ситуация: наше счастливое "возвращение" в свой дом родной, в Европу, никто, кроме нас самих, не заметил. Более того, как только мы, простившись навсегда-навсегда, говоря словами Петра Порошенко, с "немытой Россией", якобы вернулись в Европу, она – Европа – тут же указала нам, что наше место в общем европейском доме… на коврике у порога. Причем, не с той, которая европейская, а с другой, противоположной – украинской – стороны. Голландцы закатили настоящую дипломатическую истерику, чтобы ни в каких европейских документах ни единым словом не признавать за Украиной право на полноценную европейскую перспективу в виде членства в Евросоюзе. Ни сегодня, ни завтра, ни во веки веков. Аминь! Только-только нам с грехом пополам удалось сделать вид, что ничего страшного на нашем европейском "фронте" не произошло, что украинцы с голландцами все равно остаются братьями навек, тут поляки рубанули с плеча. Заявив, что ни о каких переговорах по вопросу членства Украины в ЕС речи не может быть, и не будет, пока "Polska nie zginela", если Киев не откажется от культа Бандеры и от превращения его в главного героя нации.

Национальная символика столкнулась лоб в лоб с национальной прагматикой. Остаться после такого столкновения на ногах шансов у прагматики, похоже, практически нет. На "Майдане", после него у нас много говорилось о европейских ценностях, о том, что нам они близки не меньше, чем европейцам, что защищаем мы их даже лучше, чем они сами. История с Бандерой может служить критерием того, насколько слова соответствуют реальному положению дел, со всей очевидностью демонстрируя, что – нет, не соответствуют, что риторика – это одно, а практика – совершенно другое. Ради эксклюзивного права ходить под своими знаменами, ни на кого не оглядываясь, молиться своим богам, славить своих героев, ни у кого не испрашивая на это позволения, мы готовы забыть о ценностях. А также о цене, которую неизбежно придется платить за возможность наслаждаться своей самостоятельностью и национальной исключительностью.

Польский ультиматум по Бандере озвучил министр иностранных дел Витольд Ващиковский. Примечательно, что сделал он это в контексте предстоящего визита президента Анджея Дуды в Украину. Готовим, дескать, визит, сказал министр, и посылаем Киеву очень четкий сигнал: с Бандерой в Европу не войдете. Бытующее у нас в провластных экспертных и журналистских кругах представление, согласно которому проблемы в украинско-польских отношениях имеют место исключительно на "местном" уровне, на уровне же государственном господствуют тишь да благодать, показало свою несостоятельность. Ващиковский на это чуть не прямо указал, сказав, что польская сторона доводит до сведения стороны украинской свою позицию по этому вопросу уже давно "и громко, и тихо".

Украинская реакция оказалась предсказуемо железобетонной: резкой, категоричной, не предполагающей не только каких-либо компромиссов, но даже обсуждения. МИД вызвал польского посла. Естественно совсем не для того, чтобы высказать ему слова благодарности. Гневные филиппики от имени активной части гражданского общества посыпались со всех сторон, как жетоны из игрового автомата после удачно набранной комбинации. Главный посыл комментариев от "активистов-патриотов" всех мастей свелся к тому, что мы сами с усами, что поляки нам не указ, что им ничего не светит. Отличился депутат Юрий Шухевич, отреагировавший на слова польского министра не просто резко, а агрессивно. "Если мы начнем считать, что их (Польшу – Авт.) вообще незаконно приняли (в ЕС – Авт.), то мы тоже можем выдвинуть много претензий к полякам, – заявил он. – Зачем нам такие партнеры? …В конце концов, кто такие поляки, что должны за нас определять, кто для нас герой, а кто не герой, кто заслужил перед Украиной, а кто не заслужил? Выход? Я бы плюнул полякам в рожу – и вся ситуация".

Занятным в этом контексте представляется мнение писателя Юрия Винничука. В нем, как в капле воды, отразились, как мне кажется, вся причудливость, весь примитивизм "патриотических" мотивировок культа Бандеры и его значимости для украинской национальной идентичности и украинской государственности. "Методично обзывая нас бандеровцами, россияне невольно только подняли рейтинг Степана Бандеры в глазах украинцев, – написал он. – Вплоть до того, что появились и русобандеровцы, и жидобандеровцы. Нас просто загнали в этот мем, так, что не осталось ничего другого, как смириться с этим и нести знак Бандеры на себе вечно". Ход мысли и аргументация, конечно, более чем странные, но спорить с ними в наших нынешних условиях бесполезно. А вот вспомнить о том, что Игорь Коломойский в свое время успел примерить на себя образ "жидобандеры", но ему это не очень помогло, думаю, не мешало бы. Предположив, что стать "евробандерой", судя по всему, ни ему, никому другому из нас не удастся.

Слушать кого-то еще, кроме самих себя, мы в последнее время не любим. Тем более, слышать. Впрочем, в данном случае категорический отказ принимать во внимание польские претензии, пусть неприемлемый по форме, по содержанию имел под собой основания, базирующиеся на национальных интересах Украины. Варшава стремится использовать тему Бандеры в своих интересах для оказания давления на Киев. Причем, не в какой-то отдаленной перспективе, когда Украина, как сказал Ващиковский, "встанет перед воротами Европы с просьбой о членстве" (когда такое станет возможным, если вообще станет?), а здесь и сейчас. Понятно, что Киеву это не нужно. Ради того чтобы избежать негласного польского ярма там, судя по всему, готовы пойти даже на слом действующей не первый год известной схемы, в рамках которой Польша играет роль "адвоката" Украины в Евросоюзе. Не думая о том, чем это может оказаться чревато, к чему способно привести.

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О последствиях своих действиях официальный Киев особо не пекся никогда. Любые из последствий, независимо от их объективного смысла, представлялись публике как очередная славная победа то ли МИД и внешней политики государства, то ли лично президента Порошенко. В нынешней ситуации в системе международных отношений, пребывающей в стадии не просто повышенной динамики, а все усиливающейся турбулентности, такая беспечность может вылезти Киеву серьезным боком. На что, кстати, обратил внимание тот же Ващиковский. "Украинцы, – сказал он, – наивно верят в то, что европейцы, немцы, французы выиграют за них конфликт с Россией. Теперь видим, что так не будет. Париж и Берлин не хотят возвращаться к ситуации, имевшей место до агрессии". Согласитесь, многозначительный сигнал, серьезное предупреждение. Ослепленные темой Бандеры, мы на него никакого внимания не обратили и, видимо, напрасно. На международной арене черные тучи и в региональном, и в глобальном масштабе сгущаются над головой Украины все более и более заметно. За выдержанным в духе "потемкинских деревень" фасадом украинской внешней политики, роль вишенки на котором играет миф о существовании "проукраинской международной коалиции", в действительности нет ничего. В стремительно меняющихся вокруг нас обстоятельствах, в условиях нарастания геополитических рисков и напряженности этой пустотой не прочь были бы воспользоваться многие даже в той же самой Европе, в которую мы пришли.

Неожиданно резкий и решительный польский напор может иметь более глубокие причины, чем простое стремление давить на Киев. Озвученный Ващиковским дипломатический демарш мог быть продиктован мотивами, выходящими за рамки двусторонних польско-украинских отношений. Куда именно? Возможно, в сферу глобальной геополитики. Делясь на страницах издания "Gazeta Wyborcza" впечатлениями с конгресса партии "Право и справедливость", польский журналист Яцек Жаковский приходит к парадоксальному, на первый взгляд, заключению, что свою главную цель сегодня "ПиС" видит в том, чтобы… дать отпор Западу. "Самое интересное и новое, – пишет он, – заключается в том, что исчезает путинская Россия в качестве врага "патриотического лагеря". У Польши, которая находится под властью партии "Право и справедливость", уже нет врага на Востоке. Враг на Западе — Евросоюз, корпорации, Франция, Германия. И в прозападной среде в самой Польше — СМИ, третий сектор, культура. Партия "Право и справедливость" передвинула фронт с линии Буга на Одер. Это указывает на то, что готовится открепление польского вагона, идущего на Запад, и присоединение его к поезду, движущемуся на Восток".

Пусть в словах Жаковского присутствует заметное желание сгустить краски, пусть сегодня они, по крайней мере, с нашей точки зрения, звучат как явное преувеличение. Прислушаться к ним стоило бы самым внимательным образом. Прислушавшись же, взяться еще более внимательно анализировать итоги визита президента США Дональда Трампа в Польшу для участия в саммите "Инициативы трех морей", еще более пристально следить за его переговорами с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G-20 в Гамбурге. О гамбургских переговорах и их последствиях предстоит отдельный разговор и даже, думаю, не один. А вот о польской остановке Трампа по дороге в Германию уже можно высказать первые впечатления. Ее важнейшим результатом стала, как представляется, поддержка Америкой проекта "Трехморья" и лидерства Варшавы в нем (кстати говоря, в том его – проекта – формате, в котором он существует в настоящий момент, то есть, без участия Украины, но это – отдельная тема). По мнению ряда польских и европейских наблюдателей, "Трехморье" – это попытка формализации в рамках Евросоюза "новой Европы", объединения постсоциалистических и постсоветских стран, готовых противопоставить себя "Европе старой". Его одобрение со стороны США, следовательно, означает намерение Белого дома возродить ялтинскую модель мирового порядка, по крайней мере, в Европе. Если так, то речь, кроме всего прочего, может идти и о согласии Америки на восстановление части сферы влияния России в регионе. Усиливающееся военное присутствие США на восточных рубежах НАТО и обещания поставок американского газа значит, как полагают многие, не так много, как кому-то из прозападно и проамерикански настроенных людей хотелось бы.

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Что думает, что предпринимает, наблюдая за этими перипетиями, Киев? Киев примеряет роль европейской "свекрухи", конфликтуя со всеми. Вместо того чтобы работать над улучшением своей далеко не безупречной репутации в мире, в Европе, в регионе Украина движется к международной "полупозиции", рискуя стать для многих стран ни другом, ни врагом, а головной болью, предметом отнюдь не дружественного внимания и участия. За короткое время проблемные и конфликтные моменты появились или обострились в отношениях Украины с Польшей, Израилем, Германией. И даже с, казалось бы, стопроцентно "нашей" Эстонией. Некоторое время тому назад эстонский посол в Киеве вынужден был встать на защиту эстонского инвестора, интересы которого были в особо крупных размерах и в крайне циничной форме нарушены в Затоке. С Венгрией, вроде, открытых распрей пока нет, а подспудная напряженность, вызванная судьбой венгерского национального меньшинства в Закарпатье и заинтересованным участием в ней официального Будапешта, присутствует. Отечественная государственно-политическая элита, откровенно и дерзко наплевав на национальные интересы, проявила себя во всей красе, взявшись с завидным рвением, усердием, энтузиазмом сеять семена раздора в отношения со странами, осложнить отношения с которыми, казалось бы, невозможно по определению. Оказалось, возможно. Поведение Киева как субъекта международных отношений в последнее время вызывает все больше и больше вопросов. Недоумение по этому поводу у зарубежных партнеров нарастает буквально на глазах. В Европе диву даются, глядя на то, как быстро и легко Украина разрушает отлаженные дипломатические связи, привнося в них сумятицу и повышенный градус скандальной конфликтности.