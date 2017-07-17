Катастрофа МН17: три года топтания на месте

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина отмечает скорбную дату – 3 года со дня крушения малайзийского Boeing-777 в Донбассе, следовавшего рейсом МН17, которая произошла 17 июля 2014 года. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина и Нидерланды подписали соглашение о механизме привлечения к уголовной ответственности виновных в крушении пассажирского самолета. Глава государства добавил, что расследование причины аварии – это "общий долг" перед памятью погибших.

Виновных нет, а суд будет в Нидерландах

Спустя три года уголовное расследование катастрофы МН17, которое проводит Международная совместная следственная группа, так и не завершено. Есть подозреваемые, но в выводах комиссии до сих пор прямо не указаны виновники катастрофы. Никаких арестов в рамках расследования дела пока не было. Малайзия надеется, что подозреваемые в катастрофе МН17 станут известны до конца года.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа сообщила предварительные результаты расследования. Сообщалось, что расследование велось по двум направлениям. Технической частью занималось голландское управление авиационной безопасности. Отдельное уголовное расследование совместно проводили следователи из Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. В качестве доказательств комиссией были предъявлены фото, видеозаписи, записи разговоров, а также описан маршрут колонны с установкой "Бук".

В среду, 5 июля, стало известно, что виновников катастрофы МН17 будут судить в Нидерландах по национальному законодательству. Такое решение приняли Австралия, Бельгия, Малайзия, Украина и Нидерланды, входящие в Международную совместную следственную группу.

Associated Press Peter Dejong Часть реконструированной передней части фюзеляжа Boeing, сбитого под Донецком

Пока рассматриваются два варианта того, как может быть организован суд: это может быть международный трибунал либо суд в одной из стран, входящих в следственную группу.

Оценки по разные стороны

Украинский глава государства Петр Порошенко неоднократно заявлял, что результаты предварительного расследования Международной следственной группы предоставили неопровержимые доказательства причастности к катастрофе России.

Однако в РФ считают, что выводы следствия предвзяты. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, следствие по делу крушения Boeing 777 в Украине будет обречено, если не рассматривать все версии.

"Следствие нельзя вести, заранее абстрагируясь от каких-то версий. Следствие нельзя вести, исходя из парадигмы, когда через несколько минут после трагедии на официальном уровне в известных странах выступают и говорят, что виновата Россия. Если вести следствие, исходя из этой парадигмы, то оно обречено на необъективность, обречено на провал", — говорил Песков.

В свою очередь представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин отмечал, что отчет не подкреплен доказательствами.

"Это же американцы заявили первыми о том, что самолет был сбит якобы с подконтрольной территории ополченцев, и сказали, что у них есть снимки со спутника. Уже два года прошло, но эти снимки никто не видел. И Украина отказывается показывать воздушное пространство со своих РЛС, идет обман, они лгут", — высказывался Басурин.

"Правда – в следующем политическом цикле"

В лучшем случае, какая-то правда о сбитом Boeing станет известна через 5-7 лет, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"(Правда станет известна), когда сменится политический цикл, и когда те люди, которые находятся у власти в Украине, в Донецке и Луганске, в России, поменяются, и также поменяются люди, которые находятся у власти в Европейском Союзе, НАТО. Вот тогда созреют условия для более справедливого рассмотрения этого дела", – уверен эксперт.

Сегодня же это дело все пытаются активно использовать как элемент политической борьбы, прежде всего, как инструмент дискредитации друг друга, добавляет политолог.

REUTERS Michael Kooren Обломки МН17 после презентации окончательного доклада Совбеза Нидерландов по крушению Boeing под Донецком

"На самом деле, падение Boeing сыграло очень трагическую роль, я считаю, не только в судьбе его пассажиров, но и в судьбе украинского народа. До падения шли интенсивные, системные, достаточно эффективные политические переговоры, которые в какой-то мере позволяли на тот момент избежать полномасштабных фронтовых боевых действий на Востоке. Падение Boeing привелу к разрыву этих политических переговоров, эскалации между Россией и Западом, что в конечном итоге вылилось в Иловайскую трагедию и все остальные трагедии на той войне", – подчеркнул Бортник.

Падение этого самолета стало одним из переломных моментов, после которого конфликт на Востоке перерос в полномасштабную войну, считает эксперт.

"Дело стало инструментом политики"

По мнению политолога, руководителя аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, не стоит надеяться, что в обозримом будущем будут названы виновники трагедии и вынесен вердикт, который устроил бы все стороны.

"Дело превратилось в инструмент политики, украинская сторона демонстрирует свою версию, российская — свою, но и та и другая версия политизируются. В этих условиях, скорее всего, крайними окажутся родственники 298 жертв этой, поскольку, как это очень часто бывает, там, где начинает доминировать политика, проигрывает право. И в этой ситуации я скептически смотрю на то, что мы когда-нибудь получим тот вердикт, который будет принят всеми сторонами", — сказал Андрей Золотарев в комментарии РИА Новости Украина.

По его словам, Украина и на международной арене использует дело о крушении рейса МН17, чтобы продемонстрировать, что она стала жертвой российской агрессии и как дополнительный аргумент для политики санкций в отношении России.

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"Следственная комиссия определила, что был сбит из Бука, и запуск был произведен с неподконтрольоной Киеву территории. Вопрос только в том, чей это Бук? Чем больше проходит времени, тем меньше шансов, что истина таки будет установлена. Сейчас идут разговоры о возможности заочного процесса по делу Boeing, но это может тянуться годами", – считает Золотарев.

Нужно утверждение Совбеза ООН

По мнению Руслана Бортника, в Украине крушение лайнера, безусловно, испоьзовалось внутри "для дискредитации сепаратистов на Востоке, на внешней арене – как элемент давления на Россию, как элемент постоянной эскалации, поднятия градуса диалога об усилении санкций, о разрыве любого диалога с Донецком и Луганском и как элемент накручивания такого милитаристского и жесткого подхода".

"Мы чудесно понимаем, скорее всего, это (потенциальное одностороннее решение) останется одной из позиций сторон, которое еще больше усугубит дипломатическую часть украинского кризиса и которое еще более отдалит нас от нахождения какого-то компромисса, разрешения этой ситуации", – сообщил эксперт.

В целом же, заявил он, этот вопрос должен рассматриваться в ходе какой-то специальной судебной процедуры путем заключения договора между всеми участниками этого процесса и путем утверждения этого решения в судах, решения Совета безопасности ООН.

"Все остальные формы будут просто еще витками эскалации и политизации этого процесса", – подытожил политолог.