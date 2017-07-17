Три года назад в Донбассе разбился пассажирский Boeing-777

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Три года назад на востоке Украины разбился пассажирский Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, на борту самолета находились 298 человек.

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту лайнера находились 298 человек (в том числе 15 членов экипажа), среди них — 85 детей. Погибли граждане 10 стран, в том числе 43 подданных Малайзии. Большинство погибших — 193 человека — были гражданами Нидерландов.

Самолет, следуя установленным международным транзитным коридором, миновал Донецк, в 17.20 мск на высоте 10 тысяч метров стал резко терять скорость и исчез с экранов радаров в 17.23 мск. Обломки лайнера были обнаружены в районе села Грабово близ города Торез Донецкой области, на территории, контролируемой ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Вечером 17 июля президент Украины Петр Порошенко назвал происшедшее "терактом", советник главы МВД Украины Антон Геращенко объявил, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук". Киев обвинил в крушении лайнера ополченцев, которых, по мнению Запада, поддерживает Россия. Ополченцы заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Версию Украины поддержали США, Великобритания и Австралия, заявившие, что лайнер был сбит ракетой "земля-воздух" с территории, контролируемой ополченцами. В дальнейшем появились заявления, что Евросоюзу необходимо пересмотреть отношение к России в свете того, что "пророссийские сепаратисты сбили самолет".

В МИД РФ выразили недоумение тем, что западные страны выдвинули свои обвинения еще до начала расследования. Минобороны РФ 21 июля предъявило журналистам данные объективного контроля обстановки в районе катастрофы. Согласно спутниковым снимкам, в день трагедии в районе населенного пункта Зарощенское к востоку от Донецка появлялась украинская батарея ЗРК "Бук-М1", и тогда же достигла пика интенсивность работы украинских зенитных радаров, на следующий день резко снизившаяся. Также в момент катастрофы рядом с малайзийским лайнером находился украинский штурмовик Су-25. Как заявили российские военные, Россия никогда не передавала ополченцам на Украине ЗРК "Бук", равно как и другую боевую технику, обнародованная же Киевом съемка якобы срочно вывозимой в РФ пусковой установки – подтасовка фактов. Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Андрей Картаполов сообщил, что 17 июля над востоком Украины находился американский спутник, и призвал США обнародовать данные, полученные с него, но это так и не было сделано.

Associated Press Peter Dejong Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах

Представители американской разведки 23 июля публично допустили, что малайзийский Boeing был сбит "плохо обученным экипажем" ополченцев по ошибке. Было сказано, что доказательств причастности РФ, свидетельств присутствия россиян на месте пуска или фактов обучения ополченцев обращению с ЗРК "Бук" у США нет. Разведчики признали, что часть информации они получили из социальных сетей и распространенных украинскими властями видеозаписей.

Киев обратился к ряду иностранных государств с просьбой провести международное расследование катастрофы. Совет Безопасности ООН 21 июля принял резолюцию по факту гибели малазийского пассажирского самолета, потребовав провести беспристрастное международное расследование и привлечь к ответственности виновных. Спустя два дня расследование официально возглавили Нидерланды, объявив о подключении к нему 24 экспертов из России, Украины, Малайзии, Австралии, Германии, США и Великобритании.

28 июля Украина и Нидерланды заключили соглашение о международной миссии защиты расследования крушения малайзийского авиалайнера в Донецкой области, созданной для содействия сбору останков и проведению расследования на месте авиакатастрофы самолета. Она состоит из экспертов и представителей полиции Нидерландов, Австралии и других стран, граждане которых находились в разбившемся самолете.

7 августа была создана международная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing на Украине, в которую вошли представители Австралии, Нидерландов, Бельгии и Украины, с привлечением к расследованию представителей Малайзии и Евроюста (агентства Европейского союза, имеющее дело с судебными органами).

9 сентября Нидерланды выпустили предварительный отчет, согласно которому малайзийский лайнер развалился в воздухе из-за "структурных повреждений, вызванных внешним воздействием многочисленных высокоэнергетических объектов". Однако источник этих объектов установлен не был. "Наиболее вероятно, что самолет был сбит с земли", — сообщил представитель следствия.

16 ноября голландская комиссия приступила к вывозу обломков воздушного судна из Донбасса. В первые дни после трагедии на месте крушения MH17 представители ОБСЕ работали без экспертов из Нидерландов.

В декабре 2014 года в состав международной уголовной следственной группы по причинам крушения Boeing МН17 включили Малайзию. До этого они не участвовали в расследовании.

К концу апреля 2015 года международная миссия экспертов завершила работы на месте падения лайнера, а в начале июля черновая версия окончательного отчета о причинах крушения малайзийского самолета была разослана странам-участницам расследования. С точки зрения Росавиации, в документе "больше вопросов, чем ответов". В российском ведомстве сообщили, что есть существенные замечания к аргументации и техническим сведениям, и выразили надежду, что дополнения и комментарии РФ найдут отражение в финальной версии отчета.

Associated Press Peter Dejong Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах

29 июля Совет Безопасности ООН рассмотрел инициативу ряда стран об учреждении международного трибунала по катастрофе лайнера в Украине. Россия заблокировала проект резолюции. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, крушение лайнера — результат уголовного преступления, а не угроза международному миру и безопасности, что предполагал проект резолюции. По словам министра, СБ ООН в ситуации с крушением лайнеров никогда не создавал трибуналов, а сама идея его создания призвана обеспечить виновность тех, кого считает ответственными Вашингтон.

После того, как проект резолюции о создании международного трибунала не был принят СБ ООН, малайзиийский премьер-министр Наджиб Разак заявил, что Малайзия продолжит добиваться правосудия по катастрофе с Boeing на востоке Украины через различные законные варианты.

В середине сентября 2015 года генпрокуратуре ДНР были переданы 2,5 тысячи фрагментов малайзийского Boeing, которые были найдены местными жителями. Она обратилась к генпрокурору Нидерландов с просьбой забрать собранные в Донбассе обломки.

28 сентября голландские эксперты совместно с миссией ОБСЕ побывали в населенном пункте Грабово Донецкой области. Они пообщались с местными властями, а также обследовали территорию.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года представил итоги расследования авиакатастрофы. В докладе отмечалось, что крушение авиалайнера было вызвано взрывом у левого борта боевой части типа 9Н314М, установленной на ракете серии 9М38, пущенной из системы "Бук". Однако документ не приводит данных о том, с какой территории было сбито воздушное судно и кто виноват. Председатель Совета безопасности Нидерландов сообщил, что для установления точного места пуска ракеты по малайзийскому лайнеру потребуется дополнительное расследование.

Российский концерн "Алмаз-Антей" (производитель зенитного ракетного комплекса "Бук"), в свою очередь, представил доклад о своем исследовании авиакатастрофы MH17. В соответствии с его данными, Boeing был сбит ракетой 9M38 комплекса "Бук", запущенной из района населенного пункта Зарощенское, который контролировали украинские силовики. Именно этот район Минобороны РФ упоминало спустя несколько дней после трагедии.

В январе 2016 года после изучения российскими экспертами итогового отчета Нидерландов замглавы Росавиации Олег Сторчевой направил в Совет безопасности Нидерландов письмо, в котором указал, что исследования и натурные эксперименты, проведенные российскими специалистами, говорят о недостоверности выводов голландской стороны.

Associated Press Peter Dejong Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах

В июне 2016 года совместная международная группа следователей, занимающаяся расследованием крушения малайзийского лайнера в Украине, опубликовала отчет, в котором признала трудности, связанные с отсутствием опыта расследования катастроф такого масштаба и знания специальных терминов.

Летом 2016 года Следственный комитет РФ совместно с Национальной прокуратурой Нидерландов в рамках расследования крушения запросил компетентные российские ведомства, включая концерн "Алмаз-Антей", предоставить материалы, которые могли бы способствовать ходу расследования. В частности, Голландия запрашивала и необработанные первичные радиолокационные изображения украинского воздушного пространства региона Луганск-Донецк за период, когда произошло крушение лайнера.

Концерну "Алмаз-Антей" удалось получить с одного из своих заводов — Лианозовского электромеханического завода — необходимую информацию с головных процессоров ростовского трассового радиолокатора. Он предоставил эти материалы компетентным органам РФ для изучения и дальнейшей передачи голландской стороне.

26 сентября 2016 года глава радиотехнических войск российских ВКС генерал-майор Андрей Кобан заявил, что анализ первичной радиолокационной информации опровергает утверждение украинской стороны и выводы технического голландского следствия о том, что пуск ракеты, сбившей малайзийский Boeing, мог быть осуществлен из восточных районов Донбасса, контролировавшихся ополчением. По его словам, технические возможности российских средств объективного контроля не позволяют сделать вывод о том, был ли произведен пуск ракеты с территорий, находящихся южнее или западнее точки катастрофы. Кобан отметил, что прояснить ситуацию с пуском ракеты с территорий, подконтрольных украинским силовикам, могли бы космические снимки, "о существовании которых заявляли американские и украинские стороны, но их никто не видел".

28 сентября международная следственная группа представила предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17 под Донецком. В нем утверждалось, что Boeing был сбит из района населенного пункта Первомайское, к югу от населенного пункта Снежное, которые в день трагедии находились под контролем ополченцев. Из доклада также следует, что сбивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук", якобы прибывший из России на территорию Украины, вернулся в РФ утром 18 июля 2014 года.

В концерне "Алмаз-Антей" заявили, что провели уже три эксперимента, которые подтверждают версию о пуске ракеты с другого места — из района населенного пункта Зарощенское, находящегося под контролем украинской армии. В российском МИД выразили разочарование ситуацией вокруг расследования крушения MH17 и заявили, что выводы группы подтверждают предвзятость следствия.

В октябре 2016 года Россия передала Нидерландам данные РЛС по малайзийскому Boeing в максимально подробном виде, необработанными, что говорит об их подлинности. В конце января 2017 года СМИ сообщили, что прокуратура Нидерландов не может расшифровать данные с радаров, переданные Россией, и голландские следователи направили в Москву запрос на отправку дополнительных данных. Российская сторона заявила, что готова в любой момент предоставить международным следователям помощь специалистов-разработчиков, которые знакомы с системой дешифрования информации с радиолокатора и что за помощью к РФ по расшифровке данных за это время никто не обратился.