Украинский "Руслан" спас швейцарский Boeing после аварийной посадки

Двигатель, доставленный "Русланом" в зону вечной мерзлоты, является самым большим по габаритам среди турбовентиляторных авиационных двигателей.

На момент приземления в Икалуите температура воздуха составляла 29 градусов мороза по Цельсию.

Выполнив доставку груза, "Руслан" спас один из самолетов Boeing авиакомпании Swiss Airlines, который совершил в местном аэропорту аварийную посадку после отказа одного из двигателей.

Ранее в РФ заявили, что "Антонов" не выполняет свои обязательства по поддержанию летной годности транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", которые эксплуатируются в России, в связи с чем Минпромторг РФ прорабатывает возможность выполнения этих функций силами российской промышленности.

Напомним, Украина будет добиваться запрета полетов за пределами РФ самолетов "Ан", которые используются Россией, в том случае, если российская сторона откажется от украинского сервисного обслуживания этих летательных аппаратов.