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    Украинский "Руслан" спас швейцарский Boeing после аварийной посадки

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    Самолет Ан-124 "Рсулан" компании "Авиалинии Антонова" доставила в доставку двигателя General Electric GE90 из Цюриха (Швейцария) в Канаду. Подробнее смотрите в видео.
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    Двигатель, доставленный "Русланом" в зону вечной мерзлоты, является самым большим по габаритам среди турбовентиляторных авиационных двигателей.

    Тяжелый дальний транспортный самолет АН-124-100 Руслан
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    Борьба за SALIS: "Антонов" против "Руслана", Украина против России

    На момент приземления в Икалуите температура воздуха составляла 29 градусов мороза по Цельсию.

    Выполнив доставку груза, "Руслан" спас один из самолетов Boeing авиакомпании Swiss Airlines, который совершил в местном аэропорту аварийную посадку после отказа одного из двигателей.

    Ранее в РФ заявили, что "Антонов" не выполняет свои обязательства по поддержанию летной годности транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", которые эксплуатируются в России, в связи с чем Минпромторг РФ прорабатывает возможность выполнения этих функций силами российской промышленности.

    Напомним, Украина будет добиваться запрета полетов за пределами РФ самолетов "Ан", которые используются Россией, в том случае, если российская сторона откажется от украинского сервисного обслуживания этих летательных аппаратов.

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