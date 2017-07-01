В Нидерландах на следующей неделе решат, как пройдет суд по MH17 – СМИ

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В ближайшее время правительство Голландии примет решение о том, как в будущем будет проходить суд над подозреваемыми в сбитии рейса MH17 над Донбассом. Об этом сообщило голландское интернет-издание NU со ссылкой на источники.

В издании отметили, что сейчас рассматривается два варианта того, как может быть организован судебный процесс: это может быть международный трибунал либо суд в одной из стран, входящих в следственную группу.

До этого правительство Нидерландов заявило, что виновные в конечном итоге предстанут перед голландскими судами, однако страна не определяет в одиночку, каким образом и где будет проходить суд.

Участники расследования из Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии уже на следующей неделе могут совместно принять решение о процедуре, по которой будет проходить суд.

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту лайнера находились 298 человек – граждане 10 стран, среди которых — 85 детей, в том числе 43 подданных Малайзии, включая 15 членов экипажа. Большинство погибших — 193 человека — были подданными Нидерландов.

Международная следственная группа, представившая 28 сентября 2016 года предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России, а после крушения лайнера, по мнению международных следователей, ЗРК был обратно возвращен в РФ.

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Местом пуска ракеты, сбившей самолет, в докладе называется н. п. Первомайское, который во время катастрофы находился под контролем ополчения самопровозглашенной ДНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва оценит результаты голландского расследования катастрофы самолета MH17. Он подчеркнул, что "важно делать выводы, учитывая последнюю информацию, которая была опубликована нашими военными — первичные данные радаров".