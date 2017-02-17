Украина весной возобновит поиск останков на месте крушения MH17

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Украина этой весной возобновит поиск человеческих останков на месте крушения малайзийского Boeing рейса MH17, разбившегося в 2014 году в небе над Донбассом, заявил в четверг министр юстиции Нидерландов Стеф Блок.

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту лайнера находились 298 человек – граждане 10 стран, среди которых — 85 детей, в том числе 43 подданных Малайзии, включая 15 членов экипажа. Большинство погибших — 193 человека — были подданными Нидерландов.

"Контакты в регионе изъявили свое желание возобновить поиск человеческих останков и личных вещей весной, когда сойдет снег", — цитирует агентство Рейтер письмо Блока к парламенту.

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Ранее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что изъяли у журналистов, побывавших на месте катастрофы, часть человеческой кости одного из пассажиров. Это подтвердили результаты судебной экспертизы.

После того как обнаруживший кость журналист вернулся в Нидерланды, многочасовой материал, отснятый на месте крушения, просмотрела группа следователей, сообщил Блок. "Следователям не удалось обнаружить каких-либо признаков человеческих останков или личных вещей",- отметил он.

Международная следственная группа, представившая в среду, 28 сентября, предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России, а после крушения лайнера, по мнению международных следователей, ЗРК был обратно возвращен в РФ.

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Местом пуска ракеты, сбившей самолет, в докладе называется н. п. Первомайское, который во время катастрофы находился под контролем ополчения самопровозглашенной ДНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва оценит результаты голландского расследования катастрофы самолета MH17. Он подчеркнул, что "важно делать выводы, учитывая последнюю информацию, которая была опубликована нашими военными — первичные данные радаров".