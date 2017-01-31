Нидерланды затягивают расследование катастрофы MH17 – Росавиация

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Нидерландах умышленно затягивают расследование катастрофы MH17, российские первичные данные РЛС были переданы голландской стороне еще три месяца назад, сообщил журналистам во вторник замглавы Росавиации Олег Сторчевой.

Ранее СМИ сообщили, что прокуратура Нидерландов не может расшифровать данные с радаров, переданные Россией, по делу о крушении на востоке Украины малайзийского авиалайнера, летевшего рейсом MH17, и голландские следователи направили в Москву запрос на отправку дополнительных данных.

"Международная организация ICAO рекомендует в случае проведения расследования привлекать специалистов, разработчиков, оборудование, чтобы декодировать информацию и получить объективные данные. Также вызывает недоумение тот факт, что на то, чтобы такую информацию представить, у голландской стороны ушло более трех месяцев. Данные нами были переданы еще в прошлом году. Это чисто технический вопрос, которой при совместной работе можно было сразу решить", — сказал Сторчевой.

Он подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла о том, что в Голландии затягивают расследование этой авиакатастрофы. "Как мы уже неоднократно говорили о преднамеренном затягивании сроков расследования при работе технической комиссии и доводили до сведения общественности, что затягивание таких сроков — это желание голландской комиссии преднамеренно ввести в заблуждение общественность. И в работе технической комиссии, и при работе следственной комиссии мы говорили о том, что мы открыты к сотрудничеству", — заявил замглавы Росавиации.

Ранее австрийская газета Standart сообщила, что нидерландские следователи до сих пор не смогли расшифровать и использовать информацию с радаров, предоставленную ранее Москвой в рамках расследования крушения авиалайнера в небе над Донбассом.

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту лайнера находились 298 человек – граждане 10 стран, среди которых — 85 детей, в том числе 43 подданных Малайзии, включая 15 членов экипажа. Большинство погибших — 193 человека — были подданными Нидерландов.

Международная следственная группа, представившая в среду, 28 сентября, предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России, а после крушения лайнера, по мнению международных следователей, ЗРК был обратно возвращен в РФ.