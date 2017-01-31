Нидерланды направят РФ новый запрос для получения данных с радаров по MH17

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Нидерланды направят в РФ новый запрос для получения данных с радаров в рамках расследования катастрофы малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью рейса MH17, заявил РИА Новости представитель голландской прокуратуры Вим де Брюн.

"Данные с радаров были предоставлены в нестандартном формате. По этой причине прокуратора Нидерландов направит дополнительный запрос в РФ о правовой помощи", — сообщил представитель голландского ведомства.

Ранее австрийская газета Standart сообщила, что нидерландские следователи до сих пор не смогли расшифровать и использовать информацию с радаров, предоставленную ранее Москвой в рамках расследования крушения авиалайнера в небе над Донбассом.

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту лайнера находились 298 человек – граждане 10 стран, среди которых — 85 детей, в том числе 43 подданных Малайзии, включая 15 членов экипажа. Большинство погибших — 193 человека — были подданными Нидерландов.

Международная следственная группа, представившая в среду, 28 сентября, предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России, а после крушения лайнера, по мнению международных следователей, ЗРК был обратно возвращен в РФ.

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Местом пуска ракеты, сбившей самолет, в докладе называется н. п. Первомайское, который во время катастрофы находился под контролем ополчения самопровозглашенной ДНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва оценит результаты голландского расследования катастрофы самолета MH17. Он подчеркнул, что "важно делать выводы, учитывая последнюю информацию, которая была опубликована нашими военными — первичные данные радаров".