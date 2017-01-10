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Полиция Нидерландов изучит предметы по MH17, изъятые у журналистов

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Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя (614)

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У журналистов ранее изъяли фотоаппарат, видеокамеру, карты памяти, диктофон, жесткие диски и все записи с места авиакатастрофы. СМИ также сообщали, что среди изъятых материалов были различные сумки с металлическими частями.
Место крушения Boeing 777 малайзийских авиалиний. Архивное фото
RIA News Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Предметы с места крушения MH17 под Донецком, изъятые у голландских журналистов, изучит полиция Нидерландов, сообщил РИА Новости представитель голландской прокуратуры Вим де Брюн.

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Журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, изучавшие в Донбассе обстоятельства катастрофы Boeing 777, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну, у них изъяты все материалы. Как рассказал Спеккерс РИА Новости, правоохранители конфисковали у них фотоаппарат, видеокамеру, карты памяти, диктофон, жесткие диски и все записи с места авиакатастрофы.

"Предметы, которые Спеккерс взял с места катастрофы, будут изучены полицией", — рассказал агентству Брюн. О каких именно предметах идет речь, представитель ведомства не уточнил.

Ранее агентство AFP со ссылкой на голландскую прокуратуру информировало, что среди изъятых материалов были "различные сумки с металлическими частями и объекты, которые могут быть человеческими останками".

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