Родственники жертв MH17 намерены попросить о возобновлении поиска останков

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Родственники жертв малайзийского Boeing рейса MH17, потерпевшего крушение в 2014 году в небе над Донбассом, могут обратиться к властям с просьбой о возобновлении поисков останков жертв авиакатастрофы на месте крушения. Об этом сообщил председатель общественного комитета, представляющего интересы родственников погибших, Эверт ван Зейтвельд (Evert van Zijtveld).

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"Мы рассматриваем возможность переговоров с властями о проведении новых поисков человеческих останков. Как родственники (погибших), мы просто не хотим, чтобы какие-либо останки остались ненайденными", — заявил Зейтвельд агентству Франс Пресс.

Журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, изучавшие в Донбассе обстоятельства катастрофы Boeing 777, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну. У них были изъяты все материалы с места авиакатастрофы, а также "объекты, которые могут быть человеческими останками". Институт судебной экспертизы Нидерландов по результатам ДНК-теста подтвердил, что фрагмент кости принадлежал одному из пассажиров рейса, чья личность была установлена в 2014 году.

По данным агентства, Зейтвельд ранее заявил голландским СМИ, что Спеккерс обнаружил фрагмент кости в сарае, где хранились все объекты, обнаруженные поисковой группой на месте крушения.

Журналист Стефан Бек в беседе с РИА Новости выразил соболезнования родственникам пассажира, чьи останки были обнаружены им и его коллегой в Донбассе, и отметил, что "расследование было проведено халатно" и журналисты надеются на быструю реакцию властей.

Хотя ряд фрагментов самолета по-прежнему остаются на месте катастрофы, совместная следственная группа (JIT) обнародовала 28 сентября свой предварительный доклад по крушению лайнера. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет — ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.