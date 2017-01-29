Нидерланды не могут расшифровать переданные РФ снимки с радаров по делу MH17

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Прокуратура Нидерландов сообщила, что Россия передала следователям снимки с радаров в нестандартном формате, что затруднило их расшифровку, передает DW, со ссылкой на агентство dpa.

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Отмечается, что данные радиолокационного контроля переданы в формате, не соответствующем установленному международными стандартами, в связи с чем использовать их для получения более ясной картины произошедшего пока не удалось.

Также по данным De Telegraaf, российской стороне уже направлен запрос на предоставление пригодной информации.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону.

"Украинская сторона, конечно, поддерживает вариант рассмотрения этого дела в национальном суде Нидерландов. Это один из вариантов, которые на сегодняшний день обсуждаются. Потому что любые судебные заседания в Украине будут заполитизированными, будут постоянные обвинения в необъективности, так как Украина участник военного конфликта на нашей территории", — сказал Сторожук на пресс-конференции в среду.

Совместная следственная группа (JIT), которая уже два года работает над установлением виновных в катастрофе самолета MH17, обнародовала 28 сентября предварительный доклад. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразивший авиалайнер — ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса "Бук", — и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.