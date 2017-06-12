Deutsche Welle: новый отчет Bellingcat и расследование дела MH17

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В своем новом отчете экспертно-журналистская группа Bellingcat утверждает, что идентифицировала водителей грузовиков, которые перевозили зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук" в июне и июле 2014 года недалеко от российско-украинской границы. В предыдущих исследованиях группы утверждалось, что, вероятно, именно один из этих комплексов, принадлежавших 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, с номером 332 сбил 17 июля того года над Донецкой областью самолет "Малайзийских авиалиний", который выполнял рейс MH17", — пишет Deutsche Welle.

С помощью фотографий с геотегами, которые солдаты выкладывали в социальные сети, Bellingcat утверждает, что установила личности семи военных водителей, перевозивших "Буки" недалеко от российско-украинской границы в период с 23 по 25 июня 2014 года. На тот момент они входили в 1-й автомобильный батальон 69-й отдельной бригады материального обеспечения (ОБрМО), говорится в отчете.

15 человек, которые могут что-то знать Associated Press Peter Dejong Bellingcat опубликует "недостающие звенья" в расследовании катастрофы MH17

Большинство из этих водителей к началу июля завершили службу и отправились домой, но некоторые из них могли остаться в приграничном военном лагере в районе города Миллерово Ростовской области, продолжает DW. Эксперты Bellingcat пишут, в частности, о четырех шоферах, двух из которых, как утверждается, им удалось идентифицировать.

Один из них — Михаил З. (имя изменено) — фотографировался на грузовике, как сказано в отчете, перевозившем "Бук" 332 в колонне 23-25 июня, а его профили в социальных сетях позволяют предположить, что в июле он мог еще не уехать из Миллерово, отмечается впубликации. Хотя это вовсе не обязательно означает, что именно он транспортировал "Бук" 332 в ночь перед трагедией, оговариваются аналитики.

"Упоминается в отчете Bellingcat еще одна группа из 11 военных водителей из того же автомобильного батальона. Они прибыли в Миллерово уже в июле", — отмечается в публикации. Им, возможно, известно имя шофера грузовика, перевозившего "Бук" 332 к российско-украинской границе, "так как для этой перевозки наверняка использовался один из грузовиков 69-й ОБрМО, находившихся в военном лагере к востоку от Миллерово", говорится в расследовании.

По мнению автора отчета Bellingcat Даниэла Ромейна, показания этих военных водителей могут пролить свет на то, кто напрямую причастен к крушению борта MH17. "Группа водителей, которые находились в Миллерово в середине июля 2014 года, может знать шофера, перевозившего "Бук" 332 к границе России и Украины. А тот водитель, вероятно, знает, кто был в экипаже "Бука", — пояснил Ромейн в беседе с DW. Кроме того, есть вероятность, что один из этих 15 шоферов и перевез ЗРК к границе, добавил он.

"Россия должна позволить допросить этих водителей"

"В публично доступной версии отчета имена военных изменены, а их фотографии замазаны. В то же время Bellingcat передала полную версию отчета со всеми данными в Объединенную следственную группу (JIT), которая занимается официальным расследованием крушения самолета "Малайзийских авиалиний", — пишет DW. По словам Даниэла Ромейна, JIT подтвердила получение информации. К моменту написания текста DW не получила ответа на запрос в JIT.

Так как у военных водителей, упомянутых в последнем отчете, могут быть важные сведения, то JIT следовало бы допросить их, полагают в Bellingcat. "А российские власти должны дать возможность допросить этих шоферов и заодно солдат и офицеров 53-й зенитно-ракетной бригады, если они хотят расследовать крушение борта MH17", — подчеркнул Ромейн. Сам автор отчета усомнился, что Москва готова к сотрудничеству в этом вопросе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 6 июня, что "предпочел бы не брать на веру" расследование Bellingcat, говорится в статье. "Мы не знаем, на основании каких конкретных документов, фактов эти выводы были сделаны. По крайней мере то, что попало в прессу, ответы на эти вопросы не дает", — отметил Лавров.

Группа Bellingcat сделала все, что могла

Между тем сам Даниэл Ромейн признал, что Bellingcat "достигла предела того, что могла бы проанализировать по открытым источникам касательно дела MH17". Впрочем, если в соцсетях появятся недоступные прежде видео, фотографии или другие сведения, то это может открыть новые возможности для расследования экспертной группы, резюмировал Ромейн.