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    Крушение MH17: Нидерланды подумывают о международном трибунале

    (обновлено: )12711
    Нидерланды не могут самостоятельно принять решение о том, как и где пройдет суд, так как его должны совместно принять страны, сотрудничающие в уголовном расследовании крушения, а именно Австралия, Малайзия, Украина и Бельгия.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Associated Press Peter Dejong

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Кабинет министров Нидерландов намерен уже на следующей неделе решить, каким образом привлечь к ответственности подозреваемых в крушении лайнера Малазийских авиалиний MH17 в Донецкой области в июле 2014 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на голландское агентство ANP.

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    Как сообщается, Нидерланды не могут самостоятельно принять решение о том, как и где пройдет суд, так как его должны совместно принять страны, сотрудничающие в уголовном расследовании крушения, а именно Австралия, Малайзия, Украина и Бельгия.

    "Формально рассматриваются две возможности: судебное преследование во вновь создаваемом международном трибунале или суд в одной из стран, входящих в объединенную следственную группу", — говорится в сообщении агентства.

    Зенитный ракетный комплекс БУК-М1
    RIA News Вячеслав Афонин | Перейти в фотобанк
    Deutsche Welle: новый отчет Bellingcat и расследование дела MH17

    Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту лайнера находились 298 человек – граждане 10 стран, среди которых — 85 детей, в том числе 43 подданных Малайзии, включая 15 членов экипажа. Большинство погибших — 193 человека — были подданными Нидерландов.

    Международная следственная группа, представившая 28 сентября 2016 года предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России, а после крушения лайнера, по мнению международных следователей, ЗРК был обратно возвращен в РФ.

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    Местом пуска ракеты, сбившей самолет, в докладе называется н. п. Первомайское, который во время катастрофы находился под контролем ополчения самопровозглашенной ДНР.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва оценит результаты голландского расследования катастрофы самолета MH17. Он подчеркнул, что "важно делать выводы, учитывая последнюю информацию, которая была опубликована нашими военными — первичные данные радаров".

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