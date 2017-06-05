Bellingcat опубликует "недостающие звенья" в расследовании катастрофы MH17

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Группа международных экспертов Bellingcat анонсировала выход двух новых докладов, посвященных катастрофе самолета рейса MH17 в Донбассе, сообщает ТСН.

Первый и более короткий доклад будет касаться открытия фотографии российского "Бука", которая была сделана до трагедии рейса MH17. Эта фотография была распространена российским механиком, который был в Курске, вероятно, весной 2013 года.

"Это фото и наш анализ его служит "недостающим звеном" в определении места расположения и видимых деталей "Бука" в промежутке между зимой 2012/13 и летом 2014 года", — говорится в сообщении.

Второй и гораздо длинный доклад выйдет под заголовком "MH17 — Водители конвоя российского "Бука" в июне и июле 2014 года". Это исследование определяет солдат-водителей, которые могли транспортировать "Бук" до российско-украинской границы, после чего его переместили в Восточную Украину, где был сбит самолет рейса MH17.

"Кроме того, мы детализировали отдельные грузовые автомобили и прицепы, которые принимали участие в двух ключевых конвоях с июня по июль 2014 года, которые были размещены вблизи границы России и Украины, предоставляя дополнительные подробности деятельности российского 2-го автомобильного батальона 69-й Отдельной бригады материально-технического обеспечения (войсковая часть 11385) и 147-го автомобильного батальона материально-технического обеспечения (войсковая часть 83466)", — говорится в сообщении Bellingcat.

Доклады будут опубликованы на английском и русском языках в понедельник, 5 июня, в 7.30 утра по киевскому времени.

Рейс MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту самолета находилось 298 человек, большинство из них — граждане Нидерландов. Все они погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

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В сентябре Нидерланды опубликовали предварительный доклад о катастрофе, подтвердивший, что самолет развалился в полете из-за "структурных повреждений, вызванных внешним воздействием многочисленных высокоэнергетических объектов". Однако источник этих объектов установлен не был.

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Основной версией произошедшего является то, что Boeing был сбит ракетой (зенитной, выпущенной с земли, или ракетой типа "воздух-воздух", выпущенной с самолета). Предварительный доклад комиссии по расследованию инцидента, опубликованный в Нидерландах, называет причиной крушения внешнее воздействие потока "высокоэнергетических объектов", отмеченное в районе кабины экипажа и левой полуплоскости крыла.

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Итоги исследования российского концерна "Алмаз-Антей", обнародованного 13 октября, по катастрофе Boeing в Донбассе "полностью опровергают" выводы голландской комиссии о типе ракеты, которой мог быть сбит самолет. Согласно данным концерна, голландское исследование крушения Boeing представило два вида поражающих элементов, найденных в корпусе, в то время как эксперимент "Алмаз-Антея" подтвердил пробитие обшивки самолета всеми тремя фракциями поражающих элементов ракеты.