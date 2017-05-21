Пассажирский Boeing столкнулся с грузовиком в аэропорту Лос-Анджелеса

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Пассажирский самолет Boeing-737, на борту которого находилось 146 пассажиров и членов экипажа, после приземления в международном аэропорту Лос-Анджелеса столкнулся с грузовиком, в результате инцидента пострадали восемь человек, говорится в заявлении пожарной службы города.

Согласно опубликованному документу, столкновение произошло на полосе руления. В большой служебной машине находилось восемь человек, все они получили травмы, не представляющие угрозы жизни. Никто из пассажиров авиалайнера не пострадал.

По данным пожарной службы, в результате столкновения грузовик перевернулся. Самолет получил повреждение правого крыла, разлива топлива не произошло.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании МАУ получил серьезные повреждения после посадки на аэродроме Запорожья.