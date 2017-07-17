Новинский о Крестном ходе-2017, провокациях власти и торгах на церкви

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Немного сбавив обороты в своем давлении на Украинскую Православную Церковь, власть, похоже, решила возобновить нападки. Только за последнюю неделю в информационном пространстве появилось два сообщения, которые не могли не встревожить прихожан УПЦ.

Первое — новость о том, что профильный комитет ВР поддержал скандальный законопроект 5309, предлагающий законодательно обязать Украинскую Православную Церковь переименоваться в Русскую Православную Церковь в Украине;

Второе — заявление Министерства культуры о том, что УПЦ сотрудничает с "боевиками ЛДНР" с требованием "осудить агрессию" Российской Федерации.

О том, с чем связана активизация нападок против единственной в Украине канонической православной церкви РИА Новости Украина рассказал нардеп от фракции "Оппозиционного блока", член Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Вадим Новинский.

"Касаемо скандального законопроекта 5309, то эту, равно как и другие подобные инициативы против УПЦ, в профильном комитете продвигают представители "Народного фронта" — Михаил Княжицкий и Виктор Еленский. Рассмотрение закона и его поддержка выглядят, по меньшей мере странно. Ведь на текущей сессии Верховная Рада даже при желании все равно не успела бы вынести его на рассмотрение. На мой взгляд, это не более чем элемент — пиар-компании. В "Народном фронте" изо всех сил хотят показать, как они воюют с якобы московской церковью. Но политики не понимают, что, в первую очередь, борются с Богом", — считает нардеп.

По мнению Новинского, при нынешней власти нападки на УПЦ будут носить регулярный характер.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Вадим Новинский

"Пока власть не изменится, время от времени будут появляться подобного рода инициативы", - считает политик.

Кроме того, по его мнению, власть собирается снова прибегнуть к провокациям во время ежегодного Крестного хода Украинской Православной Церкви.

"Каждый год в день Крещения Руси проводится молебен на Владимирской горке, после чего отсюда до Киево-Печерской Лавры проходит Крестный ход. В этом году не будет такого масштабного шествия как в прошлом, когда в Киев шли верующие и с Почаевской Лавры, и со Святогорской Лавры, а в Крестном ходе приняло участие более миллиона человек. По своей природе Крестный ход — очень мирная акция, это видимое проявление веры человека. Уверен, что как и год назад, власть снова начнет провоцировать конфликты, а высокие чиновники будут делать громкие заявления. Не сомневаюсь, что власть намерена запрещать, "давить", присылая бандитов-"активистов" в камуфляже, чтобы запугивать верующих. К сожалению, провластные политики не понимают, что когда у человека есть вера в сердце, его не запугаешь", — отметил депутат.

По словам Новинского, церковь стала для власти предметом торговли, но она не понимает, чем она торгует.

"Есть вещи, которые нельзя применять в подобных целях. Верой ведь не торгуются. Политики не понимают, что своими действиями могут произвести взрыв такой силы, просчитать последствия которого никто не возьмется", — подытожил политик.