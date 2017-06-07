Под корень. Что стоит за атаками на УПЦ МП

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Гибридная война против Украинской православной церкви в стране продолжается. Так, 4 июня, в День Святой Пятидесятницы, греко-католические священники при поддержке бойцов "Черной сотни" совершили рейдерский захват храма УПЦ в Коломые на Прикарпатье.

Как рассказал настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы протоиерея Василий Кобельский, они обманом попали в церковь и отслужили там Литургию. По словам этих активистов, главной их целью было убедить религиозную общину добровольно выйти из УПЦ, а храм, который, на законных правах был передан в пользование Украинской Православной Церкви государством, передать УГКЦ.

Судьбу храма будут решать местные власти.

А 6 июня стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное дело против Одесского горсовета из-за финансирования храма, принадлежащего Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Виталий Куприй.

По его словам, факт скрытого финансирования Спасо-Преображенского собора в размере 2,2 миллиона гривен в год был выявлен в 2016 году.

Напомним, ранее Верховная Рада отказалась от рассмотрения скандальных "антицерковных" законопроектов, поскольку в сессионном зале не было кворума.

Власть хочет подчинить церковь и "присвоить" электорат

С чем связаны новые антицерковные выпады в Украине? По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, здесь есть несколько причин.

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"В значительной мере это следствие крайнего обострения украино-российских отношений, блокады на Донбассе с последующей так называемой "национализацией" предприятий. Реакция в определенной мере на события 9 мая, когда множество людей вышли на улицу и власть увидела, что гуманитарная политика не приживается. Поэтому власть пытается срубить этот корень социального, общественного, гуманитарного древа, коим она считает именно православную церковь. Причем часть общества считает это российским активом, поэтому активно поддерживает атаку на эту церковь", – заявил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Он напомнил результаты социологических опросов, согласно которым сегодня церковь – наиболее популярная, вместе с волонтерами, институция общества "и, конечно, крайне привлекательный электоральный ресурс".

"Поэтому, мне кажется, нынешние атаки нацелены действительно на попытку переподчинения церкви власти, чтобы церковь была подчинена власти. … Где-то просто пытаются надавить на иерархов украинской православной церкви, чтобы они пошли на какие-то "договорняки" с властью, присягнули власти. Идет борьба за церковь как за электоральный ресурс, идет попытка деформации общественного гуманитарного сознания. Идет такая попытка оказания давления, шантажа на Россию, потому что эту церковь связывают с Россией. Вот ключевые аргументы, почему так происходит", – сообщил Бортник.

"Нарушение норм Конституции и международных обязательств"

Политолог предупреждает: подобные "сражения" – очень опасная вещь, потому что в случае обострения именно религиозного противостояния в Украине, "а оно и так очень остро стоит, десятки храмов были захвачены за прошлые года", страна еще больше будет сегментироваться, количество конфликтов еще возрастет.

"Конфликты будут не только на Западной и Центральной Украине, а и на Востоке. Религиозные войны и противостояния – они наиболее иррациональные, наиболее жестокие. И, конечно, лучше этот вопрос не поднимать. Более того, это грубо противоречит нормам Конституции Украины, международным обязательствам: в принципе, государство не имеет права вмешиваться в действия церкви", – подытожил эксперт.