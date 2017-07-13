Рудяков: темы Крыма для мира уже нет, инициативы Украины запоздали

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина планирует на сессии Генассамблеи ООН, которая состоится в сентябре, представить новые инициативы по возвращению Крыма, заявил замглавы Администрации президента Константин Елисеев.

"Что касается Крыма, то речь идет тоже о новых идеях по деоккупации Крыма с использованием уже существующих международных и санкционных механизмов, чтобы Крым вернуть в лоно украинского суверенитета. Мы сейчас готовимся к сессии Генассамблеи ООН. Я не исключаю, что Украина выйдет с определенными инициативами в рамках ООН конкретно, что касается Крыма и в части его деоккупации", — сказал Елисеев.

"Крыма как темы нет"

По мнению политического эксперта, директора Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, сейчас темы Крыма в международной политике нет.

"Есть такой символический образ Крыма, он сохраняется, присутствует. Но если понимать под темой что-то, что обсуждается, обрабатывается, чему уделяется внимание, что анализируется, изучается специальными ведомствами – и дипломатическими, и закрытого характера в странах, в международных организациях этих стран, – мне кажется, сейчас нет оснований говорить о теме Крыма. Как символ, как знак Крым есть, а темы нет", – уверен политолог.

При этом тема Донбасса – есть, добавляет он: она обсуждается, выдвигается, "она, говоря просторечным современным языком, "перетирается" на различных уровнях – во время G20 на полях саммита сразу чуть ли не десяток форматов предложили представители разных стран, все равно это упоминали. А темы Крыма, мне кажется, нет".

Имитация деятельности

Говоря об инициативах Елисеева, Рудяков отметил, что они откровенно запоздали.

"Когда Украина была в непостоянных членах Совета Безопасности, было бы более своевременно и правильно поднять эту тему и попробовать ее как-то, с использованием этих инструментов и механизмов страны с таким статусом – непостоянного члена – попробовать ее провентилировать.

Сейчас, мне кажется, это просто формальный шаг, чтобы что-то делать, показывать, что мы какие-то усилия предпринимаем, какие-то движения делаем, какие-то вещи готовим – что мы не забыли, не сняли ни с внутренней повестки дня, политической внутренней повестки, которая имеет выход на внешнеполитическую сферу, мы не сняли эту тему Крыма, возвращения Крыма в состав Украины", – рассказал эксперт.

Он спрогнозировал, что какого-то практического продолжения не будет.

"Во-первых, пусть сначала подготовят (новые инициативы) – это же пока только заявка на то, что мы подготовим и будем выступать с инициативой. Нужно будет посмотреть, что там получится", – сообщил политолог.

"Лучше бы взялись за дорожную карту по "Минску"

Но в этой теме, считает Рудяков, есть один интересный нюанс.

"Учитывая, как работают и мыслят наши чиновники, когда боятся, что их за безделье и ничегонеделанье будут ругать… Мне кажется, мы никак не можем подготовить дорожную карту по донбасскому урегулированию, по имплементации минских соглашений, об этой дорожной карте говорили 19 октября, когда Меркель собирала в Берлине Порошенко, Путина и тогда еще Олланда от Франции. И тогда месяц был дан. И тогда (глава МИД) Климкин среди прочего говорил: "Да, мы готовим, у нас есть наработки". И теперь уже второе полугодие пошло, а этой дорожной карты нет", – отметил эксперт.

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В такой ситуации, продолжил он, "эти ребята и девчата Елисеева и Климкина могли бы объединиться и лучше сделать реальный проект этой дорожной карты – не то, что мы хотели бы, независимо от того, что хотят и думают другие непосредственные участники и страны-гаранты этого урегулирования – то есть участники опосредованные, а что мы можем предложить, чтобы сдвинуться с мертвой точки и двинуться вперед".

А инициатива Елисеева по Крыму, заявил политолог, немножко запоздала, она несвоевременна.

"А во-вторых она, мне кажется, не проработана с точки зрения ее возможного восприятия в той же Генеральной ассамблее ООН. У нас там позиции не настолько сильны, чтобы продавливать какие-то свои инициативы. Ну, может, американцы помогут, но это еще вилами по воде", – резюмировал Павел Рудяков.

Ранее сообщалось, что Украина не будет вводить биометрический контроль для жителей Крыма.