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    Политика

    На Генассамблее ООН будет поднят вопрос Крыма - власти

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (147)

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    По словам заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева, Украина выйдет с определенными инициативами в рамках ООН, конкретно, которые будут касаться Крыма, в части "его деоккупации".
    Открытие сессии генеральной ассамблеи ООН. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Украина готовит ряд инициатив к следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН в отношении Крыма, сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев в интервью Крым.Реалии.

    Работник Siemens. Архивное фото
    Siemens Pressebild/Wikimedia Commons
    Рейтер: Siemens участвует в установке турбин в Крыму

    "Что касается Крыма: речь идет о новых идеях по деоккупации Крыма с использованием уже существующих международных и санкционных механизмов для того, чтобы все-таки Крым вернуть в лоно украинского суверенитета. Мы сейчас готовимся к сессии Генеральной ассамблеи ООН. Украина выйдет с определенными инициативами в рамках ООН, конкретно, которые будут касаться Крыма, в части его деоккупации", – сказал Елисеев.

    Он также добавил, что вопросы Крыма и Донбасса – это "альфа и омега" в переговорах с международными партнерами. Следующая, 72-я, сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 12 сентября.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций

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