Siemens не подтвердил сообщения о доставке в Крым еще двух его турбин

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БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости Украина, Маргарита Костив. Немецкий концерн Siemens пока не подтверждает сообщения СМИ, что еще две турбины компании могли быть доставлены в Крым, сообщил РИА Новости представитель концерна Филипп Энч.

Ранее два корреспондента агентства Рейтер сообщили, что видели в порту Феодосии в Крыму еще две турбины, однако не знают, были ли они произведены немецкой компанией Siemens.

"Я не могу подтвердить это на текущей стадии", — сказал Энч.

Он добавил, что у концерна есть основания полагать, что две турбины, которые были доставлены в Крым на прошлой неделе, вероятно, принадлежат Siemens. "Касательно других (турбин) я сказать не могу", — добавил он.

"Технопромэкспорт" (ТПЭ, входит в госкорпорацию "Ростех") строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года, говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. В июне 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.

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Во вторник арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Siemens к российскому ТПЭ и своей дочерней компании. Siemens заявил, что иск подан в связи с поставками его турбин в Крым.