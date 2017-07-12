В лоно украинского суверенитета: Киев готовит новый план возвращения Крыма

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Киев планирует на сессии Генассамблеи ООН, которая состоится в сентябре, представить новые инициативы по возвращению Крыма, заявил замглавы Администрации президента Константин Елисеев бюро "Радио Свобода".

"Что касается Крыма, то речь идет тоже о новых идеях по деоккупации Крыма с использованием уже существующих международных и санкционных механизмов, чтобы Крым вернуть в лоно украинского суверенитета. Мы сейчас готовимся к сессии Генассамблеи ООН. Я не исключаю, что Украина выйдет с определенными инициативами в рамках ООН конкретно, что касается Крыма и в части его деоккупации", — сказал Елисеев.

Ранее сообщалось, что Украина не будет вводить биометрический контроль для жителей Крыма.