Украина отстает от плана имплементации соглашения об ассоциации с ЕС

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Украина значительно отстает от плана имплементации соглашения об ассоциации с Европейским союзом, заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"Мы много в чем отстаем в графике выполнения соглашения, и это отставание является достаточно значительным. Я уже говорила в марте, что в 2016 году Украина имплементировала в свое законодательство из запланированных 130 актов права ЕС всего 26", — сказала вице-премьер в среду на заседании Кабмина Украины.

Она отметила, что при имплементации соглашения с трудностями сталкиваются как правительство, так и парламент. По словам замминистра, на скорость этой работы также влияют бюрократические процедуры на Украине.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что благодаря Зоне свободной торговли с ЕС, которая является неотъемлемой частью соглашения об ассоциации, в первом квартале 2017 года Украина смогла нарастить экспорт товаров на 25% по сравнению с первым кварталом 2016 года.

Во вторник парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Теперь его должны подписать король и министр иностранных дел Нидерландов, затем нормативный документ опубликуют в официальном вестнике страны. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассчитывает, что процедура ратификации соглашения будет завершена к саммиту Украина-ЕС в июле.

При этом в мае 2017 года лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что украинские товаропроизводители оказались заложниками "заведомо невыгодного и откровенно кабального" соглашения об ассоциации с Евросоюзом, экспансия на рынок ЕС "провалена окончательно и бесповоротно".

Он напомнил, что "и в 2016, и в 2017 году по ряду позиций украинские экспортеры исчерпали объемы беспошлинных поставок уже в первые недели января… возмущение украинских экспортеров побудило власть поднять вопрос о пересмотре квот… но, как оказалось, европейцы идти на уступки Киеву не спешат".

Медведчук считает, что к "партнерству" с Киевом у Брюсселя типично европейский прагматичный подход: увеличенные квоты на то, что Украина не производит, и мизерные ― на продукцию, которую она готова отправлять на экспорт.

Во вторник, 30 мая, фракция "Оппозиционного блока" потребовала пересмотра экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом.