Хроника 17 июня: изгнание Яроша, отмена "закона" Савченко, стычки в Ровно

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко отменил скандально-известный "закон Надежды Савченко", в Волновахе произошло массовое отравление детей, под Ровно произошли столкновения полиции и копателей янтаря. Об этих и других новостях субботы — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Порошенко отменил "закон Савченко"

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения", сообщает пресс-служба президента. Закон вносит изменения в часть 5 статьи 72 "Правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения" Уголовного кодекса Украины, согласно которым предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части 1 этой статьи. В пресс-службы президента отметили, что принятие этого закона направлено на улучшение состояния обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств.

В Киеве стартовал международный мотопробег

В Киеве в субботу прошел мотопробег в рамках празднования третьей годовщины создания украинского филиала байкерского клуба Hells Angels, участие в нем принимают представители многих стран мира. Колонна стартовала в 15.00 с улицы Дегтяревской по своему маршруту, который пролегает также через центр города.

"По маршруту следования колонны очень ограничено движение транспорта. За порядком в столице следят более 5,5 тысяч правоохранителей", — говорится в сообщении полиции.

В Волновахе массово отравились дети

В Волновахе отравились девять детей – все они посещают один детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области. Правоохранители отметили, что в течение двух дней в Волновахскую больницу поступило девять детей в возрасте от 2 до 4 лет с симптомами, похожими на сальмонеллез. Сейчас состояние детей не тяжелое. Полицейские проводят проверку и устанавливают причину отравления воспитанников детсада. Дети живут в Равнополе Волновахского района и посещают один детский сад. На данный момент местный детсад, где воспитывалась малыши, временно закрыли. Полиция открыла уголовное производство.

Яроша выгнали из националистической организации "Тризуб"

Должность Дмитрия Яроша в "Тризубе" имени Степана Бандеры была упразднена, потому как он не выполнял своих обязанностей в организации, сообщил пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский в Facebook.

"Вчера состоялось собрание "Тризуба" имени Степана Бандеры, на котором должность вождя была упразднена, поскольку Ярош, занимая эту должность, не исполнял своих обязанностей со времен окончания Майдана. Теперь в "Тризубе" не существует такой должности. И форма "Тризуба" по внутренним правилам организации должна висеть у Дмитрия Яроша в шкафу, ведь одеть ее он может только с разрешения командира "Тризуба" имени Степана Бандеры", — написал Скоропадский.

Под Ровно произошли стычки полиции и копателей янтаря со стрельбой

В Ровенской области произошло столкновение полиции с копателями янтаря. В результате трое полицейских пострадали, еще двое местных жителей получили огнестрельные ранения. Об этом сообщается на сайте МВД. Инцидент произошел в субботу рано утром.

"Во время отработки Дубровицкого района 17 июня полицейские выявили факт незаконной добычи янтаря и изъяли две мотопомпы у старателей. Последние оказали сопротивление, в результате чего стражи порядка получили телесные повреждения, повреждены два служебных автомобиля", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, чтобы помешать документированию преступления и изъятию мотопомп, неизвестные лица, которых было больше 100, спилили деревья, перекрыли движение 10 правоохранителям. Во время столкновений пострадали трое полицейских, они с многочисленными ушибами, ссадинами и травмами головы госпитализированы в больницу. Кроме того, по предварительным данным МВД, нарушители имели при себе оружие, поскольку из толпы злоумышленников неоднократно раздавались звуки, похожие на выстрелы. При этом чтобы пресечь правонарушение, полицейские совершили предупредительные выстрелы в воздух.

По данным правоохранителей, позже, после конфликта в местную больницу обратились два местных жителя с огнестрельными ранениями ног дробью. По словам пострадавших, ранения они получили во время конфликта с правоохранителями, сообщает МВД. "Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Также устанавливаются обстоятельства стрельбы, поскольку на вооружении у полиции нет оружия или спецсредств, которые снаряжаются патронами с содержанием дроби. Продолжается следствие", — говорится в сообщении.

Во Франции упал самолет с туристами, есть погибшие — СМИ

На юго-западе Франции потерпел крушение туристический самолет. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местную пожарную службу. В результате крушения два человека погибли. Как сообщается, инцидент произошел в департаменте Тарн и Гаронна. Сотрудники пожарной службы были вызваны на место трагедии. По данным телеканала, самолет сразу упал на землю, и возгорания не произошло. Информации о личностях погибших пока не поступало.

Бейонсе родила двойню — СМИ

Американская певица Бейонсе родила двойню, сообщает издание US Weekly со ссылкой на свои источники. По данным издания, счастливое событие произошло ранее на этой неделе. Имена двойняшек и их пол пока не раскрываются. В феврале исполнительница рассказала в соцсетях, что ждет двойню. "Нас благословили дважды. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, мы благодарны вам за все хорошие пожелания", — написала Бейонсе под своей фотографией.

Португалию охватили лесные пожары

В субботу в Португалии стояла сильная жара, в некоторых регионах температура превышала 40 градусов. Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди. Пламя быстро распространилось, от пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах повреждений пока нет. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщил о 24 погибших.

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Сборная России обыграла новозеландцев в стартовом матче Кубка конфедераций

Сборная России по футболу обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия домашнего Кубка конфедераций.Встреча группы А, прошедшая на стадионе "Санкт-Петербург" в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. Первый гол в матче был забит в результате автогола игрока новозеландской сборной Майкла Боксолла на 31-й минуте. На 69-й минуте первый мяч на турнире в составе российской команды забил Федор Смолов.