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    Шпильки и декольте: беременная Бейонсе на премьере "Красавица и Чудовище"

    (обновлено: )183
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Беременная Бейонсе на шпильках
    beyonce.com
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Беременная Бейонсе на шпильках
    @beylite
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Беременная Бейонсе на шпильках
    beyonce.com
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Беременная Бейонсе на шпильках
    beyonce.com
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Беременная Бейонсе на шпильках
    @beybleedblue
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Беременная Бейонсе на шпильках
    @beylite
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Беременная Бейонсе на шпильках
    beyonce.com
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Беременная Бейонсе на шпильках
    beyonce.com
    Беременная Бейонсе на шпильках
    Беременная Бейонсе на шпильках
    @beylite

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    Беременная Бейонсе на шпильках

    Беременная двойней американская поп-дива Бейонсе с супругом Джей Зи и дочкой Блу Айви посетили премьерный показ фильма "Красавица и Чудовище" (Beauty and the Beast) в Лос-Анджелесе.

    35-летняя певица, несмотря на немалый срок беременности, выбрала золотистые босоножки от Azzedine Alaïa на высокой шпильке и платье-тунику с глубоким декольте.

    Смотрите также фотоленту: Адель и беременная Бейонсе: главные победители "Грэмми"

    Напомним, в феврале Бейонсе с супругом поделились с поклонниками радостной новостью — они ожидают двойню.

    Певица в стиле RnB, актриса и танцовщица Бейонсе вышла замуж за рэпера и продюсера Джей-Зи во Франции 4 апреля 2008 года. Их дочери Блю Айви Картер пять лет.

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