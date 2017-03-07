Шпильки и декольте: беременная Бейонсе на премьере "Красавица и Чудовище"

Беременная двойней американская поп-дива Бейонсе с супругом Джей Зи и дочкой Блу Айви посетили премьерный показ фильма "Красавица и Чудовище" (Beauty and the Beast) в Лос-Анджелесе.

35-летняя певица, несмотря на немалый срок беременности, выбрала золотистые босоножки от Azzedine Alaïa на высокой шпильке и платье-тунику с глубоким декольте.

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Напомним, в феврале Бейонсе с супругом поделились с поклонниками радостной новостью — они ожидают двойню.

Певица в стиле RnB, актриса и танцовщица Бейонсе вышла замуж за рэпера и продюсера Джей-Зи во Франции 4 апреля 2008 года. Их дочери Блю Айви Картер пять лет.