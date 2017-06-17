Под Ровно произошли стычки полиции и копателей янтаря со стрельбой

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В Ровенской области произошло столкновение полиции с копателями янтаря. В результате трое полицейских пострадали, еще двое местных жителей получили огнестрельные ранения. Об этом сообщается на сайте МВД.

Инцидент произошел в субботу рано утром.

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"Во время отработки Дубровицкого района 17 июня полицейские выявили факт незаконной добычи янтаря и изъяли две мотопомпы у старателей. Последние оказали сопротивление, в результате чего стражи порядка получили телесные повреждения, повреждены два служебных автомобиля", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, чтобы помешать документированию преступления и изъятию мотопомп, неизвестные лица, которых было больше 100, спилили деревья, перекрыли движение 10 правоохранителям. Во время столкновений пострадали трое полицейских, они с многочисленными ушибами, ссадинами и травмами головы госпитализированы в больницу.

Кроме того, по предварительным данным МВД, нарушители имели при себе оружие, поскольку из толпы злоумышленников неоднократно раздавались звуки, похожие на выстрелы. При этом чтобы пресечь правонарушение, полицейские совершили предупредительные выстрелы в воздух.

По данным правоохранителей, позже, после конфликта в местную больницу обратились два местных жителя с огнестрельными ранениями ног дробью. По словам пострадавших, ранения они получили во время конфликта с правоохранителями, сообщает МВД.

"Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Также устанавливаются обстоятельства стрельбы, поскольку на вооружении у полиции нет оружия или спецсредств, которые снаряжаются патронами с содержанием дроби. Продолжается следствие", — говорится в сообщении.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время выступления в Верховной Раде призвал народных депутатов принять закон, который легализует деятельность копателей янтаря.