"Жабьи прыжки" и ползучее наступление: бои на луганском направлении

РИА Новости Украина

Украинские войска углубились в нейтральную зону линии фронта на луганском направлении, взяли под огневой контроль одну из развилок так называемой бахмутской трассы и закрепились на нескольких холмах вокруг. Речи, которые произносят в Киеве в связи с этим, вызывают беспокойство – дело пахнет кровью. Но главный вопрос – почему бездействуют ВСН (вооруженные силы Новороссии – Ред.), задается вопросом Евгений Крутиков.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, один из батальонов 93-й Харьковской отдельной гвардейской механизированной бригады (омбр) внезапно выдвинулся от села Крымское на юг в сторону позиций ВСН, расположенных вдоль бахмутской трассы, и без боя продвинулся по прямой на расстояние в полтора километра (на флангах – около километра). Командование бригады назвало это "выравниванием линии фронта" и "созданием выгодных условий для обороны на господствующих высотах", а в украинских СМИ развернулась традиционная пропагандистская кампания, в которой, впрочем, появились новые небезынтересные элементы.

На деле ВСУ не "выровняли линию фронта", наоборот, создали крошечный выступ, клином уходящий от Крымского на юг. На флангах он прикрыт позициями на небольших холмах (примерно 120–122 метра над уровнем моря), и на некоторых участках 93-я бригада подошла к окопам ВСН на 200 метров. Прямо напротив острия этого клина находится перекресток бахмутской трассы с дороги на город Стаханов, где в 2015 году располагался так называемой номерной блокпост – 31-й, занятый ВСН в ходе дебальцевской операции в январе 2015 года.

Несмотря на то что для хода самой дебальцевской операции занятие 31-го поста было второстепенным делом и периферийным направлением, бои за него были очень тяжелыми – как и за другие номерные блокпосты на трассе и в сторону села Троицкое.

Теперь же ВСУ получили возможность поставить под огневой контроль целый участок трассы, включая и сам перекресток с дорогой на Стаханов. В то же время, на западном фланге позиции украинских военных приблизились к поселку Желобок.

Украинская сторона утверждает, что готовила операцию по продвижению на полтора километра около месяца. Позиции 93-й бригады на этом участке не слишком привлекательны: в непосредственном тылу у них река Северский Донец, а рокадная дорога, по которой осуществляется снабжение позиций у сел Крымское и Сокольники, проходит по другому берегу. В случае обострения обстановки этот батальон можно просто утопить в Донце, так что в плане обороны на этом участке для ВСУ мало что изменилось.

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При этом, по данным газеты ВЗГЛЯД, командование 2-го (луганского) армейского корпуса ВСН предполагало, что нечто подобное может произойти, когда установится хорошая погода, но считало, что проникновение в буферную зону произойдет на другом участке.

Опасным считали участок Новоалександровка – Новозавновка – Троицкое с опорой на Попасную, что несколько западнее занятой теперь зоны. Для ВСУ же это восточный фланг так называемой светлодарской дуги и зона ответственности совсем другой бригады – 24-й. Предполагалось, что силами примерно трех батальонов 24-я бригада двинется на юг и юго-восток от Попасной, стремясь таким образом устранить опасность для всей своей группировки от Светлодарска до собственно Бахмута – крупной транспортно-логистической и снабженческой базы.

И действительно: 24-я бригада в последний месяц активно запасалась боеприпасами на передовой и что-то трудолюбиво копала, то есть, по-научному, "занималась усовершенствованием полевых фортификационных укреплений". Расценить это можно было и как подготовку к обороне – зависело от уровня анализа данных со стороны тактической разведки.

Параллельно ВСН с луганского направления продолжали укреплять оборону на бахмутской трассе и чуть восточнее занятого участка. Подкрепления были посланы в район села Смелое и высоты 195.3, находящейся за трассой, а новые позиции были оборудованы в балках (так на юге России называют небольшие овраги, иногда – с ручьями) ниже трассы, но и ближе к позициям все той же 93-й бригады у поселка Сокольники.

С тактической точки зрения, новые позиции ВСН блокируют любые потенциальные военные выгоды, которые могло бы получить ВСУ за счет этого странного "полуторакилометрового рейда". И нужно понимать, что всю последнюю неделю вдоль бахмутской трассы не прекращались перестрелки с применением пулеметов, гранатометов и даже 122-мм пушек.

Основным эффектом от очередного продвижения ВСУ в буферную зону был не военный, а политико-пропагандистский. Киев утверждает, что он "взял свое", и никакой буферной зоны на этом участке фронта не существует. Якобы по минским соглашениям вся бахмутская трасса должна находиться под контролем ВСУ, как и Дебальцево. В Киеве последовательно оспаривают сложившуюся в результате ликвидации "дебальцевского котла" линию фронта, поскольку считают, что Дебальцево было занято уже после подписания минских соглашений. Таким образом, исходя из украинской логики, продвижение 93-й бригады не нарушает никаких соглашений, а лишь "восстанавливает справедливость".

Но в риторике украинских политиков и СМИ появилась и новая, откровенно пугающая формулировка. Теперь утверждается, что никакой линии соприкосновения сторон (она же – линия фронта) вообще не существует. "Единственной линией разграничения может быть только украино-российская граница", – вот так теперь звучит новая позиция Киева. После этого говорить о мелких деталях картографии на линии фронта и вообще о ходе выполнения минских соглашений в военной сфере уже не представляется возможным (тем более, об их политической стороне уже давно никто не вспоминает).

Одновременно киевские источники начали вбрасывать информацию о готовности ВСУ "ликвидировать ДЛНР в сверхскоростном режиме". Утверждается, что ВСУ, обладая трехкратным перевесом в численности над ВСН, способны в пятидневный срок уничтожить обе народные республики путем нескольких концентрических наступлений.

Ничего нового в этом нет. Ранее уже озвучивается план нескольких прорывов с целью создания трех крупных "котлов" в глубине ДЛНР. Предполагается охватить Луганск прорывом от поселков Счастье и Станицы Луганской, а Донецк – путем прорыва к Иловайску с юга от Докучаевска через Старобешево и с севера из района Авдеевки.

Наиболее глубокий прорыв предполагается осуществить на южном направлении от Волновахи через степь до российской границы у КПП "Успенка", а с севера – со светлодарской дуги напрямик через Дебальцево аж до Снежного и Саур-Могилы с выходом к Успенке.

Ну и еще по мелочи: фронтальное наступление от Мариуполя к Новоазовску и российской границе, а также второстепенный выход от Луганска к Красному Лучу и Торезу.

Все это выглядит реалистично только на карте и в перевозбужденном сознании украинских военных экспертов, которые искренне убеждены, что гигантская группировка ВСУ теперь состоит из киборгов и "воинов света", а противник – из недееспособного быдла. Это побочный эффект местечковой пропаганды, изначальной целью которой была моральная дискредитация населения ДЛНР для внутреннего использования.

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Если эти мысли окончательно захватили украинский Генеральный штаб, это очень плохо. Ладно, если эти идеи изрекает Дмитрий Ярош, ему можно. Но попытка реализации такого плана приведет к огромным потерям в рядах ВСУ сразу на нескольких направлениях, не говоря уже о мирном населении, а вот итоговый результат такого рода стратегических решений неоднозначен.

Мелкие операции ВСУ по отжатию нейтральной зоны в рамках прежней стратегии "жабьих прыжков" раздражают, но не более. ВСН практически не имеет возможности отвечать на них адекватно, в том числе потому, что, за редким исключением, не имеет практической необходимости менять конфигурацию фронта. Потому и создается впечатление, что ВСН бездействуют, пока украинские войска развлекаются, как хотят. Это, мягко говоря, не так – и новые позиции у Смелого и Сокольников, как и теоретическое предотвращение прорыва у Попасной, тому свидетельства.