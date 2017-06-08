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    Силовики заявляют об активизации обстрелов на луганском направлении

    Тема:

    Донбасс: обострение на луганском направлении (506)

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    По информации пресс-центра АТО, в результате активизации обстрелов на Донбассе за прошедшие сутки двое украинских военных погибли, еще 11 получили ранения.
    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Силовики обвинили ополченцев в 71 нарушении режима тишины в Донбассе за сутки, двое военных ВСУ погибли, еще 11 были ранены.

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    "Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной… За прошедшие сутки боевики 71 раз открывали огонь по нашим позициям… В результате боевых действий за прошедшие сутки двое украинских военных погибли, еще 11 получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

    Как заявляют силовики, на приморском направлении было зафиксировано 28 нарушений: обстреливались позиции военных вблизи Чермалыка, Широкино, Павлополя, Водяного, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Гнутово, Талаковки, Березовой. Согласно сообщению, на донецком направлении было зафиксировано 21 нарушение: огонь открывался по Авдеевке, в районе Троицкого, Зайцева, Луганского и Невельского. На луганском направлении было зафиксировано 22 нарушения: обстреливались позиции в районе Крымского и Новтошковского, Новоалександровки, Трехизбенки, Попасной, Троицкого, Катериновки, Новозвановки и Орехово, в районе станции Донец, Станицы Луганской.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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