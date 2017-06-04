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    Восстановление Донбасса: на местах не знают, куда потратить деньги – Тука

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    Донбасс: очередной "режим тишины" (490)

    (обновлено: )17501
    Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "ГС" рассказал, что представляет собой алгоритм распределения средств, выделенных Евросоюзом на восстановление региона.
    Георгий Тука
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. В ЕС рассматривается вопрос о выделении Украине дополнительных 50 млн евро для реализации гуманитарных проектов и восстановления городской инфраструктуры на Донбассе. Об этом заявил еврокомиссар Йоханнес Хан во время своего визита в Широкино Донецкой области, сообщает пресс-служба Верховной Рады. В целом за последние годы Еврокомиссия выделила около 400 млн евро помощи Украине, в частности на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе.

    Флаг США
    flickr.com/ Charlie Day
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    Каким образом выглядит алгоритм распределения средств, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

    "Есть несколько путей, которыми деньги поступают в Украину, и, соответственно, разные пути их использования. В приведенных выше примерах государство передает полномочия по распределению денег в областную администрацию, а областная администрация, отобрав конкретные проекты со всего региона, принимает решение, каким образом какой проект будет финансироваться", — пояснил Тука.

    По его словам, на местах не готовы распоряжаться выделенными средствами.

    "Я говорил в Павлом Ивановичем Жебривским касательно финансирования проектов в Донецкой области. К сожалению, там ситуация была такая, что когда пришло время распределения средств, оказалось, что подавляющее большинство администраций местного уровня не может предоставить конкретных проектов. Это печальная действительность", — отметил замминистра.

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