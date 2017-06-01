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    Аналитика и комментарии

    День защиты детей в стране незащищенных детей

    (обновлено: )6610
    Государство сложно назвать государством, если оно не заботится о детях. В четверг в Украине отмечают один из самых светлых праздников - День защиты детей. Однако ситуация с защитой детей в нашей стране вовсе не радует, а статистика детской смертности и вовсе наводит ужас.
    Жара в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Печальная статистика

    Сегодня украинские дети особенно нуждаются в защите и опеке, учитывая последствия войны в Донбассе. Однако ситуация с защитой детей в Украине вовсе не радует, а статистика детской смертности и вовсе наводит ужас. 

    Согласно исследованию ЮНИСЕФ, Украина лидирует по уровню детской смертности среди стран ЕС: в 2015 году в Украине было 120 случаев материнской смертности, в то время как в соседней Польше — 12, Румынии — 56, а в Германии — 42.

    Рука младенца
    Фото из открытых источников
    Международный день защиты детей. Справка

    В 2015 году в Украине было 2378 случаев смерти младенцев в первые 28 дней жизни, тогда как в Польше — 1122, Румынии — 1047, а в Германии — 1449 случаев. Приведенные на сайте Минздрава цифры вызвали немалую тревогу и недоумение экспертов, а спустя некоторое время информация с сайта министерства и вовсе была удалена. 

    Дети войны

    Особенно в тяжелой ситуации оказались дети Донбасса, которые нуждаются в психологической реабилитации после ужасов войны. 

    Как сообщила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, за более чем два года конфликта на Донбассе погибли 495 женщин и 68 детей, еще 152 несовершеннолетних получили ранения.

    Кроме того, по последним данным в Украине насчитывается 1 млн 700 тыс. внутренне перемещенных лиц — из них около 900 тыс. женщин и 236 тыс. детей, которые нуждаются в психологической реабилитации. 

    Кроме того, многие до сих пор живут в непосредственной близости или даже в самой зоне боевых действий. Однако отдельной госпрограммы, которая была бы направлена на реабилитацию детей, пострадавших от войны на востоке, в Украине до сих пор не существует. Вместе с тем чиновники разрабатывают концепцию Государственной целевой программы медицинской, психологической, социальной реабилитации и адаптации участников АТО на период до 2020 года. 

    Однако, по словам координатора центра Восток SOS Светланы Тарабановой, существующие в Украине программы не оказывают полноценной комплексной помощи и защиты населения. 

    Опасности на каждом шагу

    Тест на ВИЧ для чиновников Кабмина
    Украинское фото
    В Украине эпидемия туберкулеза, ВИЧ и гепатитов. На очереди бубонная чума?

    Сегодня опасности подстерегают детей на каждом шагу. Так, врачи бьют тревогу – в Украине наблюдается резкий рост заболеваемости туберкулезом среди детей и подростков, а также кори, дифтерии и коклюша. При этом уровень иммунизации детей – критически низкий. 

    В 2016 году показатель заболеваемости туберкулезом у детей вырос с 4,2 до 5,8 на 100 тыс. населения, по Украине этот показатель составил 8,6. В начале февраля жители Кривого Рога были шокированы вопиющим случаем — в детском саду у маленького воспитанника обнаружили открытую форму туберкулеза. Родители детей, оказавшихся в зоне риска, обвинили медиков в допущении больного малыша в заведение. 

    Что касается Киева, то в прошлом году количество детей, у которых диагностировали туберкулез, выросло почти на 40%, заявлял замглавы КГГА Николай Поворозник.

    Ситуация усугубляется еще тем, что на сегодняшний день Украина имеет самый низкий уровень плановой вакцинации в мире. По состоянию на август 2016 года, лишь 30% детей полностью вакцинированы от кори, 10% – от гепатита В и только 3% – от дифтерии, коклюша и столбняка. Это при том, что рекомендации Минздрава предусматривают 95% вакцинацию детей. Одной из причин критически низкого уровня иммунизации специалисты называли перебои с поставками вакцин, которые были в последнее время. 

    В особой государственной поддержке сегодня нуждаются неизлечимо больные дети, дети-инвалиды и сироты. 

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    Так, в 2017 году сумма выплат на детей-инвалидов в Украине колебается  в пределах 1300 — 2800 грн, что достаточно небольшие суммы в сравнении с сегодняшним уровнем жизни и ценами. 

    Критическая ситуация сложилась с обеспечением лекарственными препаратами онкобольных детей. В 2016 году Минздрав не произвел закупки на необходимые медикаменты, и поэтому новые медикаменты поступили лишь в конце 2017, сообщал завотделением трансплантации костного мозга Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Олег Рыжук.

    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    AFP 2014
    Многие не доверяют вакцинации, а врачи признают побочные эффекты – эксперт

    По его словам, для проведения одной из самых дорогостоящих операций — трансплантации костного мозга — нужна целенаправленная государственная поддержка, однако ее нет. 

    Кроме того, по данным главы Союза защиты прав лиц с расстройством спектра аутизма Натальи Андреевой, ежегодно в Украине на 30% растет количество детей с аутизмом. Однако, по ее словам, сегодня не существует системы своевременной диагностики этого недуга, отсутствует система реабилитации, нет должного отношения медперсонала и социальной господдержки. 

    Детская преступность и суициды

    Сегодня в Украине в 11 воспитательных колониях содержится около 3 тыс. несовершеннолетних. Более 50% осуждены за воровство и кражи, 25% – за разбой или воровство, 10% – за нанесение тяжелых телесных повреждений или убийство.

    Почти каждый третий получил срок от 1 года до 3 лет, половина – до 5 лет и около 18% – на срок более 5 лет. 13% осужденных попали в колонию в возрасте 14-16 лет, 28% – в 16-17 лет, 39% – в 17-18. 

    Самым распространенным преступлением среди подростков остаются преступления против имущества: кражи, ограбления, вымогательство или мошенничество – в группе подростков 16-17 лет на них приходится примерно три четверти всех случаев нарушения закона, а в группе подростков от 14 до 15 лет – подавляющее большинство преступлений совершались именно против чужого имущества.

    Как правило, это дети из неблагополучных или малообеспечных семей. 

    Дети на фоне разрушенных домов
    Иллюстрация: Митя Фенечкин/mediaport.ua
    Из Харькова. Довести подростка до самоубийства – раз плюнуть

    Особо тревожной тенденцией за последние полгода стал рост числа подростковых самоубийств после "игры" в "группах смерти", ставших уже довольно популярными. Такие случаи зафиксированы в Мариуполе, Ужгороде, Херсонской области, Ивано-Франковске, Полтавской области и не только. 

    Школьная программа и скандальное ВНО

    Но есть и позитивные моменты….Учитывая жалобы родителей на сильно загруженную школьную программу, в Минобразовании решили пойти на уступки и упростили программу начальной школы. 

    В то же время внешнее независимое оценивание в этом году вызвало немалую волну критики: украинцев возмутили не столько сами вопросы тестов, какпроверка участников с помощью металлоискателей. 

    Тема обысков получила резонанс в социальных сетях через обнародованное ТСН видео, на котором старшеклассников тщательно обыскивают с металлоискателем, заставляя некоторых учеников задирать футболки и рубашки. 

    Такие действия немало возмутили правозащитников. 

    Независимый эксперт по правам ребенка, правозащитница Светлана Тарабанова убеждена, что обыски являются грубым нарушением прав ребенка, в частности, права на свободу и неприкосновенность.

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