День защиты детей в стране незащищенных детей

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Печальная статистика

Сегодня украинские дети особенно нуждаются в защите и опеке, учитывая последствия войны в Донбассе. Однако ситуация с защитой детей в Украине вовсе не радует, а статистика детской смертности и вовсе наводит ужас.

Согласно исследованию ЮНИСЕФ, Украина лидирует по уровню детской смертности среди стран ЕС: в 2015 году в Украине было 120 случаев материнской смертности, в то время как в соседней Польше — 12, Румынии — 56, а в Германии — 42.

В 2015 году в Украине было 2378 случаев смерти младенцев в первые 28 дней жизни, тогда как в Польше — 1122, Румынии — 1047, а в Германии — 1449 случаев. Приведенные на сайте Минздрава цифры вызвали немалую тревогу и недоумение экспертов, а спустя некоторое время информация с сайта министерства и вовсе была удалена.

Дети войны

Особенно в тяжелой ситуации оказались дети Донбасса, которые нуждаются в психологической реабилитации после ужасов войны.

Как сообщила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, за более чем два года конфликта на Донбассе погибли 495 женщин и 68 детей, еще 152 несовершеннолетних получили ранения.

Кроме того, по последним данным в Украине насчитывается 1 млн 700 тыс. внутренне перемещенных лиц — из них около 900 тыс. женщин и 236 тыс. детей, которые нуждаются в психологической реабилитации.

Кроме того, многие до сих пор живут в непосредственной близости или даже в самой зоне боевых действий. Однако отдельной госпрограммы, которая была бы направлена на реабилитацию детей, пострадавших от войны на востоке, в Украине до сих пор не существует. Вместе с тем чиновники разрабатывают концепцию Государственной целевой программы медицинской, психологической, социальной реабилитации и адаптации участников АТО на период до 2020 года.

Однако, по словам координатора центра Восток SOS Светланы Тарабановой, существующие в Украине программы не оказывают полноценной комплексной помощи и защиты населения.

Опасности на каждом шагу

Сегодня опасности подстерегают детей на каждом шагу. Так, врачи бьют тревогу – в Украине наблюдается резкий рост заболеваемости туберкулезом среди детей и подростков, а также кори, дифтерии и коклюша. При этом уровень иммунизации детей – критически низкий.

В 2016 году показатель заболеваемости туберкулезом у детей вырос с 4,2 до 5,8 на 100 тыс. населения, по Украине этот показатель составил 8,6. В начале февраля жители Кривого Рога были шокированы вопиющим случаем — в детском саду у маленького воспитанника обнаружили открытую форму туберкулеза. Родители детей, оказавшихся в зоне риска, обвинили медиков в допущении больного малыша в заведение.

Что касается Киева, то в прошлом году количество детей, у которых диагностировали туберкулез, выросло почти на 40%, заявлял замглавы КГГА Николай Поворозник.

Ситуация усугубляется еще тем, что на сегодняшний день Украина имеет самый низкий уровень плановой вакцинации в мире. По состоянию на август 2016 года, лишь 30% детей полностью вакцинированы от кори, 10% – от гепатита В и только 3% – от дифтерии, коклюша и столбняка. Это при том, что рекомендации Минздрава предусматривают 95% вакцинацию детей. Одной из причин критически низкого уровня иммунизации специалисты называли перебои с поставками вакцин, которые были в последнее время.

В особой государственной поддержке сегодня нуждаются неизлечимо больные дети, дети-инвалиды и сироты.

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Так, в 2017 году сумма выплат на детей-инвалидов в Украине колебается в пределах 1300 — 2800 грн, что достаточно небольшие суммы в сравнении с сегодняшним уровнем жизни и ценами.

Критическая ситуация сложилась с обеспечением лекарственными препаратами онкобольных детей. В 2016 году Минздрав не произвел закупки на необходимые медикаменты, и поэтому новые медикаменты поступили лишь в конце 2017, сообщал завотделением трансплантации костного мозга Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Олег Рыжук.

По его словам, для проведения одной из самых дорогостоящих операций — трансплантации костного мозга — нужна целенаправленная государственная поддержка, однако ее нет.

Кроме того, по данным главы Союза защиты прав лиц с расстройством спектра аутизма Натальи Андреевой, ежегодно в Украине на 30% растет количество детей с аутизмом. Однако, по ее словам, сегодня не существует системы своевременной диагностики этого недуга, отсутствует система реабилитации, нет должного отношения медперсонала и социальной господдержки.

Детская преступность и суициды

Сегодня в Украине в 11 воспитательных колониях содержится около 3 тыс. несовершеннолетних. Более 50% осуждены за воровство и кражи, 25% – за разбой или воровство, 10% – за нанесение тяжелых телесных повреждений или убийство.

Почти каждый третий получил срок от 1 года до 3 лет, половина – до 5 лет и около 18% – на срок более 5 лет. 13% осужденных попали в колонию в возрасте 14-16 лет, 28% – в 16-17 лет, 39% – в 17-18.

Самым распространенным преступлением среди подростков остаются преступления против имущества: кражи, ограбления, вымогательство или мошенничество – в группе подростков 16-17 лет на них приходится примерно три четверти всех случаев нарушения закона, а в группе подростков от 14 до 15 лет – подавляющее большинство преступлений совершались именно против чужого имущества.

Как правило, это дети из неблагополучных или малообеспечных семей.

Особо тревожной тенденцией за последние полгода стал рост числа подростковых самоубийств после "игры" в "группах смерти", ставших уже довольно популярными. Такие случаи зафиксированы в Мариуполе, Ужгороде, Херсонской области, Ивано-Франковске, Полтавской области и не только.

Школьная программа и скандальное ВНО

Но есть и позитивные моменты….Учитывая жалобы родителей на сильно загруженную школьную программу, в Минобразовании решили пойти на уступки и упростили программу начальной школы.

В то же время внешнее независимое оценивание в этом году вызвало немалую волну критики: украинцев возмутили не столько сами вопросы тестов, какпроверка участников с помощью металлоискателей.

Тема обысков получила резонанс в социальных сетях через обнародованное ТСН видео, на котором старшеклассников тщательно обыскивают с металлоискателем, заставляя некоторых учеников задирать футболки и рубашки.

Такие действия немало возмутили правозащитников.

Независимый эксперт по правам ребенка, правозащитница Светлана Тарабанова убеждена, что обыски являются грубым нарушением прав ребенка, в частности, права на свободу и неприкосновенность.