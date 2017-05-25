Из Харькова. Довести подростка до самоубийства – раз плюнуть

РИА Новости Украина

"Вова меня любил. Впервые слово "мама" он сказал мне. А родную маму называл по имени", – вспоминает своего приёмного сына Светлана. В конце апреля 12-летний Вова покончил с собой — повесился, пока родителей не было дома, пишет Анна Соколова.

Светлана и Виктор живут в посёлке Близнюки Харьковской области. В их семье семеро детей, четверо из них – приёмные. Супруги соглашаются поговорить со мной только для того, чтоб опровергнуть слухи. Уже почти месяц односельчане обсуждают их семью – винят родителей в самоубийстве приёмного сына.

"Он так сделал — и его не стало"

Вову и его братьев – Сашу и Игоря – супруги усыновили, когда мальчикам было 2, 5 и 7 лет. Всех троих сразу поставили на учёт в психоневрологический диспансер. Дети от разных отцов, но ни они, ни родная мать о них не заботились.

"Со слов детей, мама применяла такое наказание — подвешивала их за шиворот, — рассказывает Светлана. — А отец Саши повесился на глазах у ребёнка. Это проявилось, когда Саша поехал в санаторий. Мне звонят оттуда и говорят, что он завязал на кровати петлю. Я спросила, откуда он знает, как это делать. И он рассказал о папе".

Когда Саше было 14 лет, он пытался покончить с собой. Приёмные родители успели снять его с петли.

"Когда я спросила, зачем он это делал, хотел ли умереть, Саша сказал, что нет. Для него это была игра. У Вовы это тоже было несерьёзно. По шее было видно, что он хотел снять петлю, но не смог", - вспоминает Светлана.

После Сашиной попытки самоубийства они с мужем старались следить за ребёнком — боялись повторения. Но никак не могли подумать, что покончить с собой может младший Вова: "Молишься Богу, чтобы прожить день. А он так сделал — и его не стало".

Читайте также: В соцсетях "группы смерти" работают практически бесконтрольно — эксперт

Вова ничем не отличался — и дома, и в школе вёл себя, как все в его возрасте.

"Он и его братья никогда не выделялись — одетые, накормленные. Обычные дети. Да, Вова учился слабовато, но никаких проступков у него не было. И в коллективе у него нормальные отношения были", — рассказывает директор Близнюковской общеобразовательной школы Мирослава Иваненко.

"Бывало, Вова злился и замыкался. Но на контакт шёл, агрессивным не был, — отмечает заместитель директора по воспитательной работе Тамила Бартош. - Близких друзей у Вовы не было, но он и не был изгнан из коллектива".

Социальный педагог Ирина Харченко называет супругов уважаемыми в посёлке людьми.

"Это было неожиданно", - комментирует происшествие Ирина.

Она приходила в дом к Светлане и Виктору с проверками.

Незадолго до смерти Вовы старшего из братьев Игоря забрала его родная бабушка – мама отца. Средний брат Саша остался один, без родных братьев. Но вскоре всех приёмных детей забрали из семьи и поместили в реабилитационный центр в Харькове. Дети будут жить и учиться там до конца расследования, говорит начальник Службы по делам детей Близнюковской райгосадминистрации Нина Макарова. Служба по делам детей может лишить Светлану и Виктора прав на опеку. Супруги же намерены отстаивать детей.

На справедливое расследование надеется и глава Близнюковского поселкового совета Геннадий Король. Он опасается, что этот случай пошатнёт доверие к детским домам семейного типа.

"Для нас этот вопрос очень болезненный. Нужно сделать всё, чтобы не навредить детским домам семейного типа. Чтобы этот институт работал, чтобы детей и дальше брали в семьи. Детям гораздо лучше жить в семье, чем в интернате", — комментирует глава поссовета.

"Умышленное самоповреждение"

Случай в Близнюках — шестой за четыре месяца, рассказывает инспектор отдела ювенальной превенции областной полиции Константин Шеремет. Столько же детских суицидов произошло за весь прошлый год в Харьковской области.

Меньше чем за полгода в полиции зарегистрировали также 16 случаев "умышленного самоповреждения" среди детей.

"Это не всегда попытки самоубийства. В некоторых случаях ребёнок не ставит цель покончить с собой. В эмоциональном порыве он может пить таблетки, прыгать с небольшой высоты, резать вены на запястье", — объясняет инспектор отдела ювенальной превенции областной полиции.

Ни в одном из шести случаев детских самоубийств следствие не установило, что причиной стали "группы смерти" в соцсетях.

"Основная причина детских самоубийств — невнимание со стороны родителей, когда у ребёнка появляется проблема, а родители списывают её на переходный возраст. Когда они полагают, что у ребёнка должно быть своё пространство, свои секреты, и упускают его проблему", — уверен Шеремет.

Статистика полиции показывает, что в 2016 году в Харьковской области не было ни одного приговора по статье 120 Уголовного кодекса Украины — "Доведение до самоубийства". Случаи суицидов расследовали по статье 115 — "Умышленное убийство" с пометкой "самоубийство". Дела закрыли за отсутствием состава преступления. В 2017 году по статье 120 расследуется один случай — самоубийство 16-летней девушки в Купянске, которая покончила с собой из-за разногласий между родителями.

Много ли самоубийств несовершеннолетних в целом по Украине и есть ли тенденция к росту? Информационный запрос "МедиаПорта" Национальная полиция Украины перенаправила в Генпрокуратуру. В ГПУ сообщили, что такой учёт не ведут: "Информируем, что предоставить сведения о числе совершённых самоубийств нет возможности, поскольку такие данные в отчётности не выделяются".

"Неполная или неправильная информация о регистрируемых случаях смерти снижает практическую значимость этих данных для отслеживания тенденций в области общественного здравоохранения, планирования мероприятий для улучшения здоровья и оценки эффективности мер политики", — сделали вывод во Всемирной организации здравоохранения.

По последним данным ВОЗ, в 2015 году в мире произошло почти 800 000 самоубийств, 67 149 из них совершили подростки. Самые высокие показатели — в Европе, самые низкие — в странах Восточного Средиземноморья. По причинам, которые можно предотвратить (в том числе суицид), ежедневно умирают более 3000 подростков, или 1,2 миллиона подростков в год. Чаще всего это подростки старшего возраста.

"На протяжении десятилетий подростки совершенно не учитывались в национальных планах здравоохранения, — заявила помощник Генерального директора ВОЗ д-р Флавия Бустрео (Flavia Bustreo). — Относительно небольшие инвестиции, ориентированные на подростков, не только позволят им вырасти здоровыми людьми, обладающими правами и возможностями, процветающими и оказывающими позитивное воздействие на их сообщества, но и улучшат здоровье будущих поколений, обеспечив огромную отдачу".

Профилактикой самоубийств среди несовершеннолетних в Харькове и области занимаются специалисты отделения детской психиатрии Института охраны здоровья детей и подростков. Они читают лекции для школьных учителей и психологов, детских психиатров, родителей с детьми, которые обращаются за помощью, а также проводят осмотры — не чаще чем раз в год.

"Мы выявили, что в общеобразовательных школах около 3% осмотренных детей высказывают суицидальные мысли (например, "хочу умереть", "лучше бы я умер") или совершают такие действия (умышленные порезы на руках). В школах-интернатах уже больше — 8% от осмотренных, — рассказывает заведующая отделением детской психиатрии Татьяна Проскурина о недавнем исследовании. - Такой же осмотр мы проводили среди детей с невротическими расстройствами — неврастенией, депрессией, ситуационными реакциями на стресс. И у них уже количество суицидальных высказываний было гораздо выше — около 6%".

В группе риска — воспитанники интернатов, дети с невротическим заболеваниями и те, кто пережил сильный стресс. К последним можно отнести и детей-переселенцев, утверждает психолог телефона доверия "Нить Ариадны" Елена Нуреева.

"Военные действия — это всегда стресс, особенно для ребёнка. С одной стороны, он теряет связь с миром и очень тяжело это переживает. Тогда он может войти в группу риска. С другой стороны, переселенцы прилагают усилия, чтобы выбраться, выжить. Поэтому их дети начинают только больше ценить жизнь", — отмечает Елена.

По её мнению, войти в группу риска могут и дети из благополучных семей — если остаются без внимания родителей.

"Дети ещё не были взрослыми, зато взрослые были детьми"

"До трёх лет ребёнок ещё не отличает, где он, а где мир, для него смерть — это абстрактное понятие. Дети до трёх лет жизнь самоубийством не заканчивают. Случаи самоубийства — это в основном подростковый возраст", — рассказывает Елена Луценко.

Как психотерапевт она проводит консультации об отношениях между родителями и детьми. Подростковый суицид может быть связан с психическим здоровьем — проявлениями шизофрении, паранойи, депрессии, которые долгое время не замечают родители. Но чаще всего, по словам Елены Луценко, ребёнок совершает самоубийство по психологическим причинам — когда родители не обращают внимания на него и его проблемы или не придают им значения.

"Даже в 14-15 лет у ребёнка ещё не сформировано критическое мышление, он не всегда может видеть жизненные ситуации целостно, не всегда может сделать правильные выводы, потому что в этом возрасте, как правило, у подростков максимализм, который проявляется в дихотомическом мышлении — чёрное или белое, правильное или неправильно, всё или ничего, — объясняет психотерапевт. - Ещё одна причина, по которой ребёнок может покончить с собой, — это отношения со сверстниками. В подростковом возрасте распространена травля, когда ребёнка начинают игнорировать, избивать".

Одной из причин суицида психотерапевт также называет гендерную: "Когда девушка постоянно слышит, что роль женщины — только посуду мыть. То есть непризнание развития женщины, равноправных отношений, ценности женского начала. Также ранняя беременность, когда девушка боится с этим прийти к родителям. Здесь снова о доверии, принятии, отношениях в семье. Родители могут транслировать свои убеждения, а девушка — увидеть в этом агрессию и нафантазировать себе то, чего родители и не имели в виду. Она будет бояться быть отвергнутой. Поэтому может принять решение "как-то справиться с этим самой" — это и суицид, и аборт как психологическая травма".

К суициду может привести непонимание подростком тех изменений, которые происходят с его телом, и насмешки над этим со стороны близких.

"У ребёнка может выработаться неприятие своей оболочки. Это может привести к большой травме, ребёнок может хотеть как бы освободиться от тела. Для него здесь вопрос не о жизни и смерти, для него это звучит как "я не хочу такое тело". Неприятие уникальности своего тела может усугубляться и теми стандартами, что транслирует реклама", — говорит Елена Луценко.

Причиной детских самоубийств могут быть также и социально-экономические факторы.

"Война, налоги растут, образование не соответствует запросам рынка. Взрослые чувствуют себя растерянными. А их тревога передаётся детям. Когда родители ссорятся или просто обсуждают проблемы, ребёнок может сделать вывод, что он — причина этому. Ещё родители могут говорить ребёнку, что он обуза, что они для него многим пожертвовали. Ребёнок может начать винить себя, думать, что когда его не станет, родители будут счастливы, — приводит пример специалист. — Что касается "групп смерти", то больше всего подвержены их влиянию дети, брошенные психологически. Ребёнок, с которым всё в порядке, вряд ли на это пойдёт".

Рекомендации психотерапевта просты: нужно быть к ребёнку внимательным, разговаривать с ним, наблюдать за тем, что он смотрит, слушает и пишет в соцсетях.

"Но этот контроль должен быть не авторитарным, а авторитетным, — подчёркивает психотерапевт. - Нужно ли объяснять ребёнку, что такое смерть? Да, нужно. Но лучше рассказать, как прекрасна жизнь, как много он ещё может увидеть. Ребёнок ещё может не понимать, что такое смерть, что это навсегда. Мы требуем от детей, чтобы они вели себя как взрослые, но они ещё не были взрослыми. Зато мы были детьми и можем понять их проблемы".

После смерти Вовы его брат Саша замкнулся, перестал разговаривать с родителями. Приёмная мать Светлана не знала, как себя вести: "Я предложила ему сходить к психологу или в церковь. Пошли в церковь. Я говорю ему: "Саша, если тебя что-тревожит, расскажи. Если не мне, то Богу". А он бросил в икону свечой. Тогда я его оставила одного, он ещё долго так простоял".