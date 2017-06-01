Международный день защиты детей. Справка

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КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня.

Ниже приводится справочная информация.

1 июня отмечается Международный день защиты детей (International Children's Day). Он был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые он отмечался в 1950 году.

Организация Объединенных наций (ООН) поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

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В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы.

20 ноября 1989 года ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, которую подписала 61 страна. 13 июля 1990 года конвенция была ратифицирована в СССР.

"День защиты детей" появился в украинском официальном календаре после того, как 30 мая 1998 года, "в поддержку инициативы Министерства Украины по делам семьи и молодежи, Всеукраинского комитета защиты детей, Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина — детям" и других общественных организаций" в Киеве тогдашний президент Леонид Кучма подписал Указ N 568/98 "О дне защиты детей", который предписывал отмечать его в Украине каждый год 1 июня.