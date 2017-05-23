Фармацевтическая мафия: кто наживается на смертях украинских детей

Инесса Другова, РИА Новости Украина

К закупкам медикаментов по государственным программам через международные организации Украина перешла с благой целью: искоренить коррупцию и обеспечить пациентов жизненно необходимыми лекарствами.

Вот только результаты оказались плачевными: 5% медпрепаратов, которые международные организации должны были поставить в Украину в рамках государственных программам еще за 2015 год, до сих пор не закуплены. При этом все 2,2 млрд грн, выделенные из госбюджета на закупку всех необходимых лекарств, были перечислены международным организациям еще в 2015 году.

По словам главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец, еще более катастрофическая ситуация складывается с поставками лекарств по программам 2016 года, несмотря на то, что Минздрав в октябре прошлого года подписал с международными организациями договоры, и в ноябре-декабре 2016 года почти 4 млрд грн, выделенные на закупку лекарств, были перечислены на счета международных организаций.

"Эти средства находятся на этих счетах с ноября прошлого года, это средства, которые государство выделило для того чтобы у украинских пациентов были медикаменты. На сегодняшний день поставка лекарств осуществлена лишь на 17%, 15% из которых поставлено в регионы…. Никаких объяснений Минздрав нам не дает, договоров, подписанных с международными организациями, министерство нам не дает", – сообщила Богомолец на пресс-конференции в Киеве.

Более того, глава профильного комитета ВР заявляет, что лекарства, которые были поставлены, имеют очень короткий срок годности.

"На миллионы гривен на сегодняшний день по всей Украине в заведениях здравоохранения хранятся медикаменты, которые не могут быть использованы и которые не будут использованы в связи с тем, что срок годности их истек в феврале, в апреле этого года", — отметила она.

На поводу у международной фарммафии

По мнению народного депутата Украины, заместителя председателя комитета по вопросам здравоохранения Олега Мусия, происходящее является классическим примером того, как работает международная фармацевтическая мафия и международная коррупция. В руки нардепа, "благодаря доброжелателям", попали копии договоров с международными организациями, предоставить которые отказывались в Минздраве, ссылаясь на коммерческую тайну.

"Я хочу не голословно, а на основании тех документов, которые у меня есть, заявить, что госпожа Ульяна Супрун, которая до сих пор гражданка США, является представителем международной коррупции в Украине и ее подписи стоят под тремя договорами 2016 года, и свидетельствуют о том международной коррупции, которую осуществляют при государственных закупках за средства государственного бюджета… Эти документы свидетельствуют, что в любой момент любая международная организация (а там есть такие пункты в каждом договоре) может поставить с любым сроком годности любые медикаменты", — заявил Мусий на пресс-конференции в Киеве.

На самом деле, общеизвестно, что медикаменты, которые имеют срок годности менее 6 месяцев, идут в любые страны как гуманитарная помощь. При этом Мусий напомнил, что бюджет закупок на 2017 год составляет уже 6 млрд гривен, и эти средства, по его мнению, будут также "успешно» освоены международными коррупционными структурами и международной фармацевтической мафией.

"Однако господин Перегинец, господин Квиташвили и госпожа Супрун оплатили полную стоимость медикаментов со сроком годности и в месяц, и даже в две недели, и в два-три месяца. Я думаю, что пора выйти на международное серьезное расследование и на тех лоббистов, в том числе и из международных организаций, которые сейчас тратят колоссальные средства, которые поступают на счета общественных организаций, которые занимаются пропагандой так называемых реформ по уничтожению Украины под видом реформ здравоохранения", - отметил Мусий.

Бесполезные лекарства

Сейчас на складах клиники "Охматдет" находятся семь препаратов на общую сумму около 23,292 млн грн, которые были закуплены за средства госбюджета 2015 года, но не были использованы из-за ограничения сроков годности. У части этих препаратов срок годности истекает уже в июле 2017 года.

Заведующий отделением трансплантации костного мозга Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга больницы "Охматдет" Олег Рыжак сообщил, что медикаменты, срок годности еще не истек, используются в клинике.

"Заявка на эти препараты формировалась из расчета потребности в них на год, но закупки за 2015 год мы получили в конце 2016 года и уже со сроком годности меньшим 70% или 15 месяцев, как было предусмотрено технико-экономическим обоснованием этой закупки. Таким образом, за полгода мы не можем использовать то, что было рассчитано на год", — сказал Рыжак.

Зарядка на костях

Президент благотворительного фонда "Помощи онкобольным детям", кандидат медицинских наук Валентина Маркевич обратила внимание, что в этих международных договорах должна была быть прописана норма, о том, что все лекарства Украина должна получить в течение 12 месяцев, однако международные пациентские организации внесли предложение увеличить этот срок до 18 месяцев.

"То есть полтора года мы с вами не увидим этих лекарств… Какой это цинизм, говорить сегодня про реформы! Я вижу одно: закон про международные закупки не выполнен. Министерство здравоохранения игнорирует сегодня всех — оно игнорирует нас, общественность, оно игнорирует родителей, игнорирует врачей, говоря, что они воры и бандиты, которые убивают пациентов. И выход у нас один — говорить правду: лекарств нет. Я не знаю, какие будут реформы завтра, но знаю, что они не сделали уже сегодня: у нас умирают дети без лекарств", — сказала Маркевич.

По ее словам, родители онкобольных детей сегодня вынуждены за собственные деньги покупать дорогие медикаменты.

"Тромбо-сетов для тромбоконцентратов — нет, они заканчиваются. Завтра тромбоконцентрат детям вливать мы не будем. Какой выход у нас? В последний раз, когда мы приходили под задать вопрос, почему нет лекарств, когда вся эта шушера делала зарядку (они двигались на костях наших детей!) и отец онкобольного ребенка подошел к представителю одной из международных организаций (Супрун и никто из Минздрава даже не подошел, проигнорировав родителей, онкобольных детей в масках) и спросил, где лекарства, ему ответили, что лекарства уже делаются на заводе и скоро будут!" — возмущена Маркевич.

Неутешительный прогноз

И в заключение – совсем грустная новость от главы профильного комитета парламента: закупки 2017 года тоже будут сорваны.

"Для того, чтобы их провести, нужно утвердить номенклатуры, нужно подписать договора. И ничего этого Министерство здравоохранения в до сих пор не сделало. Почему это происходит? Потому что Министерство здравоохранения не выполнило решение парламентских слушаний, не утвердило элементарные украинские стандарты лечения, которые не позволяют утвердить номенклатуры, чтобы они уже были готовы, не позволяют дать государственный заказ для поддержки, в том числе отечественного производителя", — пояснила депутат.

По мнению Богомолец, исправить ситуацию с закупками лекарств за средства госбюджета возможно путем создания национального закупочного агентства. Однако, как подчеркнула нардеп, создание национального закупочного агентства "блокируется в настоящее время Минздравом, поскольку, по мнению Супрун, оно не актуально до 2019 года".