В Черкассах на детской площадке повесился парень

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. В Черкассах на одной из детских площадок правоохранители обнаружили 27-летнего парня, совершившего суицид через повешение.

"На улице Казацкой во время патрулирования территории в одном из дворов домов полицейские услышали, как сработала сигнализация в автомобиле. Когда подошли к автомобилю, там никого не обнаружили. И когда подсветили фонариками и осмотрели детскую площадку, расположенную рядом, увидели мужчину, который висел в петле", — сообщают "Викка-новости".

Патрульные до приезда скорой пытались реанимировать мужчину. Погибшим оказался житель Черкасс 1990 года рождения. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и медики скорой, которые констатировали смерть.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Напомним, в Энергодаре в Запорожской области, женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии.