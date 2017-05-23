наверх
23.05.201712:56
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Черкассах на детской площадке повесился парень

    (обновлено: )29510
    Сообщается, что мужчина 1990 года рождения повесился на детской площадке, обстоятельства происшествия выясняют следователи.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. В Черкассах на одной из детских площадок правоохранители обнаружили 27-летнего парня, совершившего суицид через повешение.

    Профессор кафедры криминального процесса и криминалистики Виктор Бояров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Для реальной борьбы с криминалом в Украине нет политической воли - эксперт

    "На улице Казацкой во время патрулирования территории в одном из дворов домов полицейские услышали, как сработала сигнализация в автомобиле. Когда подошли к автомобилю, там никого не обнаружили. И когда подсветили фонариками и осмотрели детскую площадку, расположенную рядом, увидели мужчину, который висел в петле", — сообщают "Викка-новости".

    Патрульные до приезда скорой пытались реанимировать мужчину. Погибшим оказался житель Черкасс 1990 года рождения. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и медики скорой, которые констатировали смерть.

    Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

    Напомним, в Энергодаре в Запорожской области, женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Отряд спецназначения полиции возле стадиона "Манчестер Арена"
    Кровавый теракт в Манчестере
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Пульт от телевизора
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Мощный ливень во Львове
    Невыносимый мусор Львова