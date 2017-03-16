Смерти детей и рожениц. Все ли так ужасно в Украине, как утверждает ЮНИСЕФ?

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министерство здравоохранения Украины на своем сайте опубликовало данные уровню по смертности матерей и младенцев, со ссылкой на Международный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Согласно исследованию ЮНИСЕФ, Украина лидирует в Европе по этим показателям: в 2015 году в Украине было 120 случаев материнской смертности, в то время как в соседней Польше — 12, Румынии — 56, а в Германии — 42. Неонатальная смертность также остается значительно выше, чем в странах Европейского Союза. В 2015 году в Украине было 2378 случаев смерти младенцев в первые 28 дней жизни, тогда как в Польше — 1122, Румынии — 1047, а в Германии — 1449 случаев.

Приведенные на сайте Минздрава цифры вызвали тревогу и недоумение экспертов, и спустя некоторое время информация с сайта министерства была удалена. Однако никаких официальных объяснений от Минздрава не последовало.

Насколько цифры приведенного исследования соответствуют действительности, и каковы причины младенческой и материнской смертности в Украине рассказали эксперты на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Показатель детской смертности снижается

Замдиректора по перинатальной медицине Института акушерства, педиатрии и гинекологиии НАМН Украины, президента Ассоциации неонатологов Украины, профессора Татьяну Знаменскую очень встревожили цифры, которые были опубликованы ЮНИСЕФ, поскольку они не совпали с теми данными, которые дает Центр медицинской статистики Министерства здравоохранения Украины.

"Рождаемость с каждым годом в стране падает. Если в 2015 году на территории Украины родилось около 400 тысяч детей, то в 2016 году родилось всего 379 тысяч. И те показатели, которые сейчас дают по младенческой смертности, на фоне того, что в Украине очень большая экономическая зависимость медицинской отрасли, у нас показатели держатся те же, и даже немного ниже — показатель по младенческой смертности с 7,9 (на 1000 рожденных живыми и мертвыми — Ред.) снизился до 7,5. И хоть это небольшой разрыв, но мы говорим, что показатели у нас на достаточно нормальном уровне, и качество медицинской помощи у нас не ухудшилось, а наоборот, в некоторых регионах улучшилось", — сказала Знаменская.

Что касается категории детей, которые рождаются весом до 1 килограмма, профессор отметила, что украинские акушеры-гинекологи очень неплохо сработали в 2016 году, и на сегодняшний день по всей Украине с таким весом родилось всего лишь тысяча детей. И если сравнивать с другими годами, когда таких детей рождалось около 3 тысяч, можно говорить о том, что достигнут определенный успех.

"Но выросло число детей, рожденных с весом от 1,5 до 2 килограммов, и общее количество недоношенных детей у нас осталось на том же уровне, что было в 2015 году — 22 тысячи недоношенных детей разной весовой категории. Большой процент детской смертности остается именно в категории недоношенных детей, потому что это проблема, которая связана не с качеством обслуживания докторами, а это здоровье нашего населения. Нужно четко понимать, что недоношенные дети — это дети, рожденные от матерей с какими-то проблемами. В первую очередь, это экстрагенитальная патология, это эндокринная паталогия — сахарный диабет, привычное невынашивание — то что мы говорит о состоянии качества здоровья будущих пап и мам", - пояснила Знаменская.

Здоровье родителей — на очень низком уровне

В этой связи, считает неонатолог, будущие родители должны серьезно относится рождению ребенка, вовремя обращаться к специалистам, и при необходимости вовремя обследоваться и ложиться в центры, где им окажут полноценную профессиональную помощь на всех уровнях.

"К сожалению, у нас остановился проект строительства перинатальных центров. И если нам удалось сделать их 14 за три года, то на сегодняшний день западный регион у нас в полнейшем провале, потому что Львов, Ужгород, Тернополь, Ивано-Франковск — это те области, где нет перинатальных центров третьего уровня. А это как раз те учреждения, где работает мультидисциплинарная команда, и она оказывает всем беременным женщинам и их детям на любом уровне. И если есть какие-то проблемы, мы не теряем время на доставку таких детей из других регионов, а оказываем им помощь сразу после рождения.

И, конечно, это влияет на показатели, потому что у нас уменьшился процент инвалидности, заболеваемости и смертности детей — это очень хороший результат, который мы достигли в 2010-2014 году, и очень обидно, что это направление сейчас немножко приостановилось. РИА Новости Украина Евгений Котенко Борис Тодуров: у Минздрава как не было стратегии развития, так и нет

В каждом регионе нашей страны должны быть такие перинатальные центры, потому что это один из резервов снижения детской заболеваемости и смертности, а также и материнской смертности", - подчеркнула Знаменская.

Что касается показателя уровня материнской смертности, то тут тоже есть разночтения между статистикой Минздрава и отчетом ЮНИСЕФ, отметила профессор.

Перинатальные центры должны быть по всей Украине

"Цифры ЮНИСЕФ недостоверны, потому что за 2015 год у нас умерло всего 73 женщины, в 2016 году — 77 женщин, и это включая женщин, которые погибли в результате несчастных случаев. Если исключить из этой статистики несчастные случаи, то в 2015 году материнская смертность составила 66 человек. Откуда эти цифры были взяты и кто их дает на страницы ЮНИСЕФ?", — подчеркнула Знаменская.

По ее словам, если сравнить показатели материнской смертности, учитывая население Украины, с показателями в в странах Европы, где население в два-три раза меньше, естественно, они будут отличаться.

"Кроме того нужно учитывать, что наша страна уменьшилась на три больших региона — это Крым, Донецк и Луганск, которые тоже входили в статистику нашей страны. Теперь этих регионов нет, и мы считаем на фактическое население. Я хотела бы обратить внимание, что те показатели, которые сейчас у нас будут опубликованы в Министерстве здравоохранения, основаны на фактическом материале, который поступает из каждого региона", - сказала Знаменская.

Она убеждена, что нужно быть очень аккуратными и осторожными в трактовке данных показателей, поскольку они говорят о качестве медицинской службы в Украины и тех проблемах, которые у нас возникают, чтобы определять резервы снижения показателей младенческой и материнской смертности.

И ЮНИСЕФ не без греха

Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко не преминул напомнить ЮНИСЕФ об их возможной ответственности за высокие показатели смертности в Украине.

"Меня интересует вопрос, есть ли в этой совокупности смертей, которые они обозначили и назвали нас лидерами, те смерти, которые как раз и произошли из-за того, что ЮНИСЕФ не выполнило свои обязательства перед государством Украина и не выполнила государственные закупки лекарственных препаратов в 2015-2016 годах", - сказал Кравченко.

У него также возникли сомнения по поводу достоверности и происхождения данных в отчете ЮНИСЕФ, тем более, что там нет ссылки ни на Госстат Украины, ни на статистическую службу Минздрава.

"И почему представлены абсолютные цифры и они не откоррелированы на процентное соотношение? Я не утверждаю, что наши показатели в детской и материнской смертности низкие, они достаточно высоки, и это напрямую связано с отсутствие государственной стратегии в национальной политике в отрасли здравоохранения", - отметил Кравченко.

При этом он не исключил, что подобная сомнительная статистика ЮНИСЕФ была опубликована не случайно.

"У меня есть подозрение, что международные организации разного уровня и международные институты, как то разного рода фонды, занимаются несколько другим и превратились в коммерческие организации, а их эксперты — в лоббистов тех или иных программ и непосредственно тех или иных лекарственных препаратов или изделий медицинского назначения", — считает Кравченко.

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