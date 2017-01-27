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    Общество

    В Винницкой области начался "медицинский Майдан"

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    Проблемы медицины. Тодуров vs Супрун (88)

    (обновлено: )94540
    Больницу в Шаргороде намерены перевести в статус "лечебного учреждения планового лечения" и перенести в Могилев-Подольский госпитальный округ, куда шаргородцам и жителям района далеко добираться.
    Массовые протесты в Шаргороде Винникой области
    http://uainfo.org/

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Жители города Шаргорода Винникой области вышли на массовую акцию под здание районной государственной администрации, протестуя из-за перепрофилирования районной больницы. 

    Врачи в больнице
    REUTERS Ilya Naymushin
    Власть ставит жирный крест на медицинской науке Украины

    Ранее власти региона разработали проект "разделения" области на три госпитальных округа с перепрофилированием многих районных больниц, что привело к возмущению жителей Шаргорода. Так, предполагается, что местную больницу перевели в статус "лечебного учреждения планового лечения" и намерены перенести из города в Могилев-Подольский госпитальный округ. Жителям Шаргорода и района далеко добираться до Могилев-Подольского за получением необходимой медпомощи. uainfo.org уточняет, что поскольку кроме 57-тысячного населения района в Шаргородской райбольнице получают медпомощь также жители сел соседних Черновицкого и Тывровского районов, то она достойна статуса больницы интенсивного лечения 1-го типа.

    В акции принимают участие несколько тысяч людей.

    Также уточняется, что данный вопрос будет рассматриваться на внеочередной сессии Винницкого областного совета на следующей неделе.

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    Ранее экс-министр здравохранения Татьяна Бахтеева заявила о катастрофическом состоянии отечественной медицины под руководством бывшей гражданки США Ульяны Супрун, в свою очередь и.о. министра заявила, что на нее оказывают давление противники реформ в медицине.

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