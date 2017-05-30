Арестовать, простить и... отпустить. Украина – ТОП безнаказанности

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Каждый раз, когда в силовых ведомствах отчитываются о том, что в ходе "широкомасштабной, хорошо подготовленной спецопрерации", были задержаны граждане с известными фамилиями, сердце щемит от радости за наших борцов за правопорядок. Но, по прошествии времени выясняется, что подозреваемый в коррупции или взяточничестве спокойно гуляет на свободе, а его дело затерялось или в следствии или же в суде. И, чем больше подобных громких заявлений, тем меньше веры в торжество справедливости.

Дело пожарных

На заседании Кабмина 25 марта 2015 года, сразу после доклада главы МВД Арсена Авакова, по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ведомстве, были задержан глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий. Дело расследуется уже третий год.

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Дело бриллиантовых прокуроров

5 июля СБУ совместно с ГПУ провела обыск в главном следственном управлении ГПУ. Были задержаны первый заместитель начальника Главного следственного управления Владимир Шапакин и зампрокурора Киевской области Александр Корниец, которые, по данным следствия получили взятку — 3 млн 150 тыс грн. (150 тысяч долларов). Во время обысков у них было обнаружено более 500 тыс долларов наличными, ювелирные изделия и 65 бриллиантов, после чего скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми". Прокуроры вышли под залог 3 млн грн. А дело по сей день слушается в суде.

Дело Мосийчука

На заседании Верховной Рады 17 сентября 2015 года по подозрению в коррупции был арестован народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Ему инкриминировалось сразу пять статей Уголовного кодекса. Это ч. 4 ст. 368 – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом; ч.2,3 ст. 296 – хулиганство; ч.1,2 ст. 350 – угроза или насилие в отношении должностного лица, ч.1 ст. 376 – вмешательство в деятельность судебных органов; ч.1, 2 ст. 377 – угроза или насилие в отношении судьи. Для того, что бы с Мосийчука сняли неприкосновенность, генпрокурор Шокин показал смонтированный видеоролик. Человек, внешне похожий на нардепа Мосийчука, называет суммы, которые ему необходимо заплатить за "решение вопросов". Суммы варьируются от 100 тыс. грн до 15 тыс. долл. за депутатский запрос. Также на ролике запечатлен момент передачи лично в руки Мосийчуку пачек с деньгами.

17 ноября 2015 года Высший арбитражный суд Украины признал незаконным и отменил постановление Верховной Рады от 17 сентября 2015 года о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука. Обвинения, как и уголовные дела, зависли в воздухе. Мосийчук вернулся в ВР.

Дело "укроповца" Корбана

31 октября 2015 года был задержан глава партии "УКРОП" Геннадий Корбан. Ему предъявлены подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса: 255 (создание организованной преступной организации), 191 (присвоение, растрата имущества: по факту хищение средств из "Фонда обороны страны"), 349 (задержание представителя власти или сотрудника правоохранительных органов в качестве заложника: по факту похищения главы Государственного земельного агентства Сергея Рудыка и секретаря Днепропетровского городского совета Александра Величко), 289 (похищение автомобильного транспорта). Корбан был отпущен под домашний арест, а в июне 2016 года получил разрешение отбыть в Израиль, якобы на лечение. Там он по сей день. Суд вынес приговор Корбану только по эпизоду похищения экс-главы Госкомзема Сергея Рудыка — полтора года лишения свободы условно.

Facebook Yevheniya Kravchuk Геннадий Корбан в суде.

Янтарная мафия

4 июля 2016 года в Ровно и области киевские силовики из СБУ, МВД и ГПУ провели широкомасштабную операцию — задержания и обыски у чиновников и местных правоохранителей. Задержали сразу нескольких руководителей местной прокуратуры, СБУ и милиции, которых обвинили в покрытии добычи янтаря. В схеме якобы были задействованы более 30 местных чиновников и силовиков, у некоторых из которых нашли крупные суммы денег и драгоценности. За ними в Ровно прилетал вертолет. Сегодня под стражей только три человека. А янтарь продолжают добывать другие, таким же варварским способом и в промышленных масштабах.

Украинское фото Александр Онищенко

После анонса ареста со стороны силовиков, пользуясь иммунитетом, из под носа правоохранителей ушли нардеп Александр Онищенко заподозренный в махинациях с государственным газом. Онищенко сейчас проживает в Британии, и возвращаться не собирается. А так же судья Днепровского районного суда Киева Николаем Чаусом, который решал судьбу Корбана. В августе 2016 года НАБУ заявило, что разоблачило Чауса на получении взятки в размере 150 тыс долларов. А на месте передачи взятки нашли трехлитровую банку с долларами. Пока решали, как обойти судейскую неприкосновенность, след судьи Чауса простыл. В НАБУ думали, что он сбежал в Крым, но недавно он появился в Молдове, где сдался местным правоохранителем. Вопрос об экстрадиции судьи решается по сей день.