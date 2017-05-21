Медведь: Аваков вооружил пистолетами около сотни бомжей

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В воскресенье, 14 мая, один из охранников основателя "Правого сектора" Яроша в Каменском под Днепром несколько раз выстрелил в человека и серьезно ранил его в ноги. Поводом послужило то, что таксист не ответил троице подвыпивших пассажиров на приветствие: "Слава Украине!". Таксиста побили, его машину помяли, а когда на помощь водителя пришли коллеги, вообще начали стрелять из боевого оружия.

Стрелком оказался один из бойцов "Украинской добровольческой армии" и охранник Яроша Михаил Навроцкий.

Босс задержанного только через три дня после произошедшего прокомментировал это событие. По его словам, охранник Михаил "по сегодняшний день активно участвует в боях русско-украинской войны".

"Участие в войне — не индульгенция, что освобождает от всех грехов. Конкретные инструкции как себя вести, отмечая свой день рождения он имел и их нарушил. За что будет нести заслуженное наказание. Давить на следствие и суд, кричать об "измене" и "политическом преследовании добровольцев" не буду. От правоохранителей требовал и требую человеческого отношения ко всем без исключения гражданам. Людей прошу с пониманием отнестись к этой ситуации", — написал Ярош.

Ярош сказал, что дал совет СБУ отследить комментаторов, которые не поддерживают его бойца. И направил свой гнев на всех журналистов, которые написали об этом инциденте, осудив действия его охранника. Но, о чем умолчал рассказать Ярош, так это о том, откуда у его охранника взялся пистолет и кто дал ему право носить и тем более применять, когда заблагорассудится, боевое оружие. К слову, об этом молчат и в полиции, хотя именно они должны выявлять тех, кто ходит с нелегальным стволами и отбирать таковые.

Почему в полиции не предпринимают никаких мер по наведению порядка с оружием, РИА Новости Украина узнали у бывшего начальника разрешительной системы Украины Валентина Медведя.

Валентин Александрович, откуда у охранника народного депутата Украины Дмитрия Яроша, который не сотрудник МВД и тем более не Госслужбы охраны, могло появиться огнестрельное оружие? Оно может быть официально зарегистрировано?

— Нет. Не может. Это оружие нелегальное. Вы же помните, как в свое время и.о. президента Украины Турчинов заявил, что он принял решение и вооружил под свою ответственность добровольческие батальоны. Их вооружили. Но когда раздавали пистолеты и автоматы никто не считал и не записывал, кому и сколько выдали. А под войну можно списать, украсть огромное количество оружия и не только пистолеты, автоматы, а и танки с пушками. Каждый добровольческий батальон припрятал огромное количество оружия по всей Украине. Сегодня они этим оружием пользуются и им же торгуют.

Выходит, что сегодня никто не проверяет, есть или нет оружие у бывших добробатовцев, ветеранов АТО?

— Никто. Если это кто-то и будет делать, то только на свой страх и риск. Сегодня с ними предпочитают не связываться. При том, что все понимают, что они вернулись они из зоны АТО не с пустыми руками. Кто-то что-то прихватил на память. Вот сегодня полк "Азов" не воюет, а оружие за ним числиться, его никто не забирал. "Правый сектор" его тоже не сдавал. По сей день СБУ находит тайники с оружием по всей стране, а сколько еще не найдено, даже страшно представить.

Как быть с тем, что сегодня бывшие бойцы АТО носят "трофейное" оружие? Есть какие-то меры?

— Для этого надо принимать соответствующий закон. Если бы у стрелявшего охранника Яроша было наградное оружие — это одно. Но у него пистолет был нелегальный. Сегодня это большая проблема. Сегодня каждый день незарегистрированное оружие стреляет по всей стране. Раньше такого не было. Проблема в том, что уже некому контролировать даже зарегистрированное оружие. В МВД полностью разрушена работа разрешительной системы. Разрешительная система сегодня работает вне правого поля — они продолжают выдавать разрешения на приобретение, хранение огнестрельного оружия и взрывчатых материалов, хотя не имеют право это делать законодательно. Они сегодня сами ходят под статьей УК.

Что вы имеете в виду?

— Раньше разрешительная система работала по 662-му Приказу, но в 2015 году в минюсте был зарегистрирован еще один приказ, который позволял работать по инструкциям 662-го приказа до 2017 года. 2016 год закончился, МВД что-то подало в минюст, который до сих пор рассматривает. А полгода уже прошло, и для меня загадка, как МВД выдает разрешения на приобретение оружия, как проверяют оружие и как вообще работает разрешительная система. Такой неразберихи не было никогда. Барыги не могут руководить МВД, они только могут наградное оружие раздавать кому угодно, в том числе и бомжам.

Как бомжам? Событие "Мовный патруль Яроша": стрельба в Каменском и разборки в соцсетях

— А вот так. Аваков наградил короткоствольным оружием около сотни бомжей и пьяниц, за то, что они были на Майдане. Вот представьте теперь, он его или пропил или потерял уже. Он в милицию не придет заявлять о потере.

А полиция вообще проверяет наличие оружия у награжденных Аваковым?

— Я об этом не слышал. Никто сегодня ничего не контролирует. До 2015 года этим занимались инспектор разрешительной системы и участковый, а сегодня некому. Штат сократили до такой степени, что никто ничего не успевает делать, даже если бы и хотел. Сегодня никому проверить даже зарегистрированное оружие, а что говорить о нелегальном. Раньше в уголовном розыске был отдел по борьбе с незаконным оборотом оружия, который выявлял случаи хранения или ношения нелегального оружия и привлекали к уголовной ответственности. Но сегодня этот вопрос пустили на самотек.

Что нужно для того, чтобы навести порядок с оружием?

— Нужно желание и политическая воля. Так как никакого действующего закона нет, то нужно создать государственную программу по борьбе с незаконным оборотом оружия по линии разрешительной системы, угрозыска и участковых. Объединить их усилия. И не только отделываться месячником добровольной сдачи оружия, которые бессмысленны. Пора изменить законодательство — ужесточить ответственность за хранение, ношение нелегального оружия. И подключить к этому СБУ и прокуратуру. Эту проблему надо решать комплексно, совместно. Но проблема в том, что во главе министерства барыга, который делает все что хочет, потому что его не могут тронуть. Бояться. Он переподчинил себе добробаты. Их хорошо вооружили и это сегодня неконтролируемая армия, которая разместилась под Киевом в лагерях. Авакова бояться трогать из-за его полулегального вооруженного военного формирования.

Как отметил эксперт, эта власть не заинтересована в наведении порядка с нелегальным оружием. Поэтому сегодня на улицах украинских городов и поселках не спокойно, стреляют.