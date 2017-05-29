Дело Онищенко: восьмерым подозреваемым вручили обвинительные акты

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в понедельник, 29 мая, вручили обвинительные акты восьми подозреваемым по "газовому делу" народного депутата Александра Онищенко и их адвокатам, сообщает пресс-служба САП.

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САП также утвердила составленный детективами НАБУ обвинительный акт. Во вторник, 30 мая, его направят в суд для рассмотрения производства по существу.

"Подозреваемым, а с завтрашнего дня обвиняемым, инкриминированы преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины", — сообщили в пресс-службе антикоррупционной прокуратуры.

В частности, фигурантов дела обвиняют "в участии в преступной группе, созданной народным депутатом Александром Онищенко с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений".

По данным следствия, в составе преступной группы Онищенко подозреваемые принимали участие в незаконном завладении имуществом ПАО "Укргаздобыча" в особо крупных размерах, злоупотребляли служебным положением для получения неправомерной выгоды, "отмывали" полученные преступным путем деньги, организовали служебный подлог и отчуждение залогового имущества. Соорганизатором преступной группы следствие считает Валерия Постного.

"На очереди еще девять подозреваемых, в том числе, Онищенко, в отношении которых САП будет ходатайствовать о проведении специального досудебного расследования", – подытожили в САП.

Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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Ранее опальный нардеп Онищенко обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.