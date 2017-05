Страсти вокруг "Укртелекома". Пострадает ли Ахметов от рук власти

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Фонд госимущества Украины хочет вернуть в государственную собственность компанию Укртелеком, которой сейчас владеет принадлежащий Ринату Ахметову холдинг Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, System Capital Management).

Иск о расторжении договора купли-продажи акций Укртелекома от 2011 года уже подан в Хозяйственный суд Киева. Кроме того, Фонд госимущества намерен взыскать с собственника пеню в сумме свыше 2 миллиардов гривен.

Основанием для обращения с соответствующим исковым заявлением, по версии ФГИ, явилось невыполнение условий, предусмотренных Договором купли-продажи пакета акций ОАО Укртелеком, заключенным между Фондом государственного имущества и ООО ЕСУ, и Концепции послеприватизационного развития ОАО Укртелеком, которая является неотъемлемой частью Договора. На приватизационном конкурсе в 2011 году было продано 92,791% уставного капитала ОАО Укртелеком.

Еще в апреле генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о наложении ареста на акции Укртелекома.

Согласно приватизационным условиям, новый владелец Укртелекома должен был привлечь инвестиции, а также создать и бесплатно передать государству систему специальной связи для правительственных нужд. Оператор отчитался, что все построил. Однако Госслужба спецсвязи и защиты информации неоднократно заявляла, что не может принять на баланс правительственную сеть, не отделенную от коммерческой.

В СКМ прокомментировали обращение в суд Фонда государственного имущества Украины.

"Учитывая характер претензий Фонда государственного имущества и их связь с действиями предыдущих владельцев Укртелекома, ООО "ЕСУ" считает необходимым достижение разумного компромисса по выполнению приватизационных обязательств. Вместе с тем "ЕСУ" будет защищать свою позицию и право собственности на акции Укртелекома", — заявили в пресс-службе компании.

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний считает, что национализация Укртелекома — это нулевой вариант, государство возвращает себе актив, который не очень-то и много стоит.

"Этот пакет, насколько известно из открытых источников, возвращается в счет каких-то долгов. Или в счет долга Укртелекома перед государством, или с чем-то другим связано. Это просто нулевой вариант будет, государство возвращает себе актив, который в принципе не очень и стоит много, учитывая то, что Укртелеком, это все же больше фиксированная связь, а мобильная связь и интернет уже давно развились, и они ему создают достаточно высокую конкуренцию. И в данном случае надо смотреть, насколько это будет целесообразно государству, вообще возвращать этот актив себе", — сказал Загородний в эфире радиостанции Голос Столицы.

История приватизации

В 2011 году, когда президентом был Виктор Янукович, Укртелеком был выкуплен единственным участником торгов — ООО ЕСУ, которым владела австрийская компания EPIC. Новый владелец крупнейшего фиксированного оператора заплатил за 92,79% акций номинальную цену, 10,575 млрд грн. СКМ Рината Ахметова приобрела ЕСУ через два года после тендера. Народный депутат Сергей Лещенко провел расследование и установил, что к приватизации Укртелекома имели отношение Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин.

В феврале история приватизации Укртелекома и его дальнейшей перепродажи группе СКМ Ахметова начала обрастать новыми подробностями. В СМИ появилась информация, что вывший владелец Укртелекома — кипрская компания Raga (прежнее название Raga Establishment Ltd — Epic Telecom Invest Ltd. Эта кипрская компания выступила от имени австрийского фонда EPIC официальным владельцем ЕСУ на момент приватизации Укртелекома) — выдвинула претензии на $760,6 млн компании СКМ Рината Ахметова.

Истец попросил суд Никосии наложить временные ограничения ("freezing order") на распоряжение 44% акций SCM Holdings Ltd. 12 января суд удовлетворил требования истца. Решение предусматривает запрет на их продажу, передачу, отчуждение или создание любого другого интереса до завершения связанного суда в Лондоне. РИА Новости Украина Золотарев: реприватизация "Укртелекома" - Ахметову ничего не грозит

Истец и ответчик вовлечены в арбитраж в Лондоне в связи с операцией по покупке в 2013 году Укртелекома. В Лондоне истец уже получил решение о "замораживании" против SCM Financial, утверждает Марш. По его информации, Raga обратилась в суд, поскольку SCM Financial (номинальный покупатель Укртелекома) начал переоформлять свои активы на другие предприятия группы СКМ. В частности, в ноябре 2014 года он передал 44% акций SCM Ltd компании SCM Holdings Ltd. В 2016 году произошла другая транзакция, которая касается компаний Pluscom Holdings Ltd и PH Premium Household Ltd.

По мнению истца, внутригрупповые сделки убыточные для SCM Financial и проводятся для того, чтобы Raga не смогла получить 760,6 млн долларов, которые компания Ахметова должна доплатить ей за Укртелеком.

Raga Establishment Ltd также упоминалась в расследовании депутата БПП Сергея Лещенко, который связывал этот оффшор с Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным.

Уплывшая из рук Криворожсталь

Ринат Ахметов уже имеет печальный опыт потери приватизированных активов. В 2004 году промышленно-финансовый консорциум "Инвестиционно-металлургический союз" (ИМС) был признан победителем в аукционе по продаже металлургического комбината "Криворожсталь".

Консорциум заплатил за 93,02% акций 4 млрд 260 млн грн (800 млн долларов США), при стартовой цене 3 млрд 806 млн грн. Заявки на участие в приватизационном конкурсе подали 6 претендентов, некоторые из которых предлагали значительно более высокую цену, чем стартовая. Но условия конкурса были составлены таким образом, что единственным покупателем смог стать лишь ИМС

Владельцами консорциума были компании System Capital Management и "Интерпайп", которые принадлежали Ринату Ахметову и Виктору Пинчуку.

При расследовании в 2005 году было выявлено (в частности показания дал глава Фонда госимущества Михаил Чечетов), что президент Кучма дал указание Чечетову провести продажу Криворожстали "на льготных условиях, практически без конкурса" именно под Пинчука и Ахметова. Пинчук являлся мужем единственной дочери Кучмы, а Ахметов был главным спонсором "Партии регионов" и ближайший политическим партнером Виктора Януковича, который на тот момент был премьер-министром.

Практически сразу продажа Криворожстали была обжалована в судах, как проведенная с нарушением законодательства, на неконкурентных принципах, по заниженной цене. Но Хозяйственный суд Киева в августе 2004 года и Высший хозяйственный суд Украины в октябре 2004 года признали эту сделку законной.

В период подготовки к выборам президента 2004 года и в период "оранжевой революции" приватизация Криворожстали обсуждалась в качестве примера "коррупционной приватизации". И требование отменить продажу Криворожстали стало входило в официальную программу кандидата в президенты Виктора Ющенко.

Практически через три дня после прихода к власти правительства Тимошенко в феврале 2005 года Генеральная прокуратура Украины внесла кассационное представление в Верховный Суд Украины с требованием отменить упомянутые судебные решения, что Верховный Суд и сделал 1 марта 2005 года. В апреле Хозяйственный суд Киева признал незаконной продажу 93,02% пакета акций Криворожстали и постановил вернуть их Фонду госимущества.

Версии РИА Новости Украина Евгений Котенко Гибель империй. Украина прощается с эпохой олигархов

Трудно объяснить причину происходящего, не имея достоверных источников из самых глубин власти. Ведь сейчас стало совершенно очевидным, что после блокады неподконтрольных территорий Донбасса, что активизировалось очень тесное сотрудничество, или по крайней мере, стратегическое партнерство Рината Ахметова и Администрации президента.

В последний год мы наблюдали очень большое количество решений, принимаемых в пользу монополий, и в первую очередь энергетических, когда учитывались их интересы по тарифам. Телеканал "Украина" оказывает прямую поддержку власти в вопросах борьбы с общими "врагами": и теми, кто осуществлял блокаду, и теми, кто является так называемыми активистами, которых они еще называют грантоедами.

И, наверное, неким символом этого стало участие жены президента Порошенко в утренней гимнастике именно на канале "Украина". И учитывая все это, совершенно нелогичными выглядят какие-либо угрозы бизнесу Рината Ахметова внутри страны, в любом случае, нет ни одного признака, говорящего о том, что Ахметов и АП где-то "побили горшки", и национализация "Укртелекома" является следствием раздора.

У экономического эксперта Андрея Блинова есть две основные версии, которыми можно объяснить происходящее вокруг "Укртелекома". Первая, по его мнению, выглядит не очень реалистично.

"Мы знаем, что с поста главы ФГИ ушел господин Билоус и пришел господин Парфененко. Не исключено, что это его некая "фишка", связанная с попыткой закрепиться на посту главы ФГИ.

Несколько ключевых лозунгов, связанных с Европой, фактически реализовано: Ассоциация подписана, будет безвизовый режим, и сейчас наверх подымаются другие тезисы, что дальше?

Президент Порошенко предложил на своей пресс-конференции идею о том, что теперь задача власти — осудить Януковича, "семью" и прежнюю власть. Судя по всему, есть разные мнения, что делать дальше и общество предлагает достаточно широкий спектр тезисов, но один из самых популярных тезисов, который воспринимается в первую очередь участниками Майдана и акций протеста, — это деолигархизация.

Приватизация "Укртелекома" была достаточно спорная, она проводилась сначала через подставную австрийскую компанию, а потом в итоге оказалась все равно фактически у человека, который поддерживал прежнюю власть и являлся ее бенефициаром.

Я не исключаю, что сейчас определенные группы интересов (не думаю, что это Администрация президента) "качают" возможность попытаться реализовать еще одну "Криворожсталь", что определенным политсилам может добавить определенный рейтинг. И не исключено, что после этого будет осуществлена попытка продажи этого актива", — рассказал Андрей Блинов в комментарии РИА Новости Украина.

Однако эксперт больше склоняется ко второй версии, по которой национализация "Укртелекома" является согласованным решением, и направленным на очищение этого актива от "шлейфа" приватизации, которая периодически подвергается сомнению.

"Более того, не исключено, что может быть провернута операция, аналогичная операции с "ПриватБанком". Если в случае с "Приватом" не столько этого хотел Коломойский, то здесь может оказаться так, что актив, который на сегодняшний день отчасти является все-таки проблемным и не самым рентабельным, будет разделен.

Его определенная, наиболее коммерческая, "сливочная" часть будет выведена в какие-то другие активы частных структур того же Ахметова, а государственная часть в виде "тела" "Укртелекома" будет обратно возвращена государству со шлейфом долгов, обязательств и других вещей, связанных с перспективами развития наземной телефонии", — предположил Блинов.

Именно поэтому эксперт советует очень внимательно следить за тем, что происходит с определенными лицензиями, в первую очередь, на 3G-связь и другие относительно современные технологии.

"Но в любом случае, нельзя говорить сегодня, что власть готова переломить Ахметова или его интересы через колено. Это настолько противоречит общему духу партнерства между бизнес-группами Порошенко и Ахметова, что мне кажется, что это могло иметь место в 2014 году, в 2015 году, но сегодня это точно не имеет под собой оснований.

Последний год, и особенно после того, как реализовалась идея блокады неподкотнрольных территорий на Востоке, черной кошки точно не замечено между ними. Я не уверен, что государство пойдет на национализацию Укртелекома, если только нет никаких обязательств, скорее всего, это просто сотрясение воздуха", — сказал Блинов.