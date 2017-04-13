Луценко: суд арестовал акции "Укртелекома" и "ТриМоба"

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Печерский суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины арестовал акции компаний "Укртелеком" и "ТриМоб", сообщил в четверг генеральный прокурор Юрий Луценко.

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"Управлением ГПУ по противодействию ОПГ (организованным преступным группам) ведется производство о незаконном выделении по указанию (экс-президент Виктора) Януковича 220 миллионов гривен (около 8 миллионов долларов) из государственного бюджета Украины и приватизации 93% акций "Укртелекома" по заниженной на 1,6 миллиарда гривен (около 60 миллионов долларов). Сегодня Печерский суд в целях обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции "Укртелекома" и "ТриМоб", — написал Луценко в Facebook.

Ранее генпрокуратура заявляла, что Янукович фигурирует в уголовном деле о присвоении госсредств в деле "Укртелекома".

Ранее президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства)" №5610, что дает возможность следствию завершить уголовные дела против экс-президента Виктора Януковича.