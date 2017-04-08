"Укртелеком" прекратил обслуживание абонентов в ЛДНР

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. С 7 апреля ПАО "Укртелеком" не предоставляет услуги на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Причины для отказа от предоставления услуг значатся следующие: потеря контроля над телекоммуникационной сетью.

Ранее также сообщалось, что компания "Укртелеком" прекратила предоставление услуг на неподконтрольной Киеву части Донецкой области. В компании заявляли, что потеряли техническую возможность централизованно управлять оборудованием на этой территории, и, соответственно, локальный фрагмент сети оперативно отключен от общенациональной сети.