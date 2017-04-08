наверх
08.04.201720:53
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    Общество

    "Укртелеком" прекратил обслуживание абонентов в ЛДНР

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (59)

    (обновлено: )6601
    Согласно информации пресс-службы ПАО "Укртелеком", в качестве причины для отказа от предоставления услуг компания указала "потерю контроля над телекоммуникационной сетью".
    Офис Укртелекома. Архивное фото
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. С 7 апреля ПАО "Укртелеком" не предоставляет услуги на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

    Смотрите также: Золотарев: реприватизация "Укртелекома" — Ахметову ничего не грозит

    Причины для отказа от предоставления услуг значатся следующие: потеря контроля над телекоммуникационной сетью.

    Ранее также сообщалось, что компания "Укртелеком" прекратила предоставление услуг на неподконтрольной Киеву части Донецкой области. В компании заявляли, что потеряли техническую возможность централизованно управлять оборудованием на этой территории, и, соответственно, локальный фрагмент сети оперативно отключен от общенациональной сети.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время возложения цветов на месте теракта в Стокгольме
    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне
    Charlie Hebdo нарисовал карикатуру на Трампа
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    "Торнадовцев" доставили в суд под охраной автоматчиков. Видео
    Дело "Торнадо": судный день
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"