Прочь отсюда. Украина стала страной Чемоданией

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Недавний опрос, проведенный социологической службой "Рейтинг", засвидетельствовал, что подавляющее большинство украинцев, хоть раз побывавших на заработках за границей, вновь хотели бы стать трудовыми мигрантами: 71% опрошенных хотели бы в будущем снова выехать на заработки, 11% – скорее не хотели бы, и лишь 5% однозначно высказались против.

Хоть тушкой, хоть чучелом

Большинство опрошенных довольны уровнем заработка, который получали, работая за рубежом (19% – очень довольны, 62% – скорее довольны). При этом почти у трети украинских заробитчан возникали психологические проблемы, связанные с языковым языковой барьер и ощущением второсортности.

"Не останавливают людей ни проблемы, с которыми они там сталкиваются, ни, возможно, какие-то меньшие заработки – они все равно готовы ехать за границу, они готовы работать там. И это уже не зависит от региона Украины, где живут сейчас бывшие трудовые мигранты, ни от того, где именно они раньше работали – в России ли, или в странах ЕС. Ты попробовал определенный уровень заработков, определенный уровень материальных благ, определенный уровень условий, в которых ты проживал, пребывал, отношения к себе, требовательности, и ты все равно ты хочешь это продолжить и дальше. И это, наверное, нормально", – сказал во время проведения "круглого стола" в Киеве руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Учитывая, что Украина сейчас находится жесточайшем экономическом кризисе, и в стране закрываются предприятия, растет безработица, а уровень социального и медицинского обеспечения граждан стремиться к нулю, естественно, что все больше украинцев выезжают на заработки за границу.

Теряем людей

И если раньше украинцы массово выезжали на стройки и сельскохозяйственные работы, то сейчас все больше людей, имеющих высшее образование, из крупных городов, которые раньше с гордостью называли себя представителями среднего класса, вынуждены так же искать работу и пытаться реализовать себя в Европе, в Соединенных Штатах, Канаде – по всему миру.

"Растет количество выезжающих. Только лишь на примере одной Польши можно сказать, что рост выданных приглашений составил 650%: в 2016 году почти 1 миллион 300 тысяч приглашений, а в 2010 году — 180 тысяч приглашений", – сказал президент ОО "Всеукраинская Ассоциация компаний по международному трудоустройству" Василий Воскобойник. REUTERS Alexandros Avramidis В Европе боятся, что новая волна мигрантов сметет всё

Однако, по мнению Воскобойникова, трудовая миграция не зависит от процессов, которые происходят в Украине – это мировой глобальный тренд.

"У нас действительно есть глобальная проблема, которая звучит значительно просто – государство Украина реально теряет своих граждан. Не секрет, что миллионы хотят выехать, они выезжают, они будут выезжать, и остановить этот процесс, изменить этот тренд на нынешний момент времени невозможно. Это не может сделать ни парламент, ни премьер, ни президент…



И задача, которая стоит перед всеми нами, предпринимать максимум усилий, чтобы те люди, которые выезжают сейчас на работу за границу, выезжали только на работу, чтобы у них не возникало мысли остаться в той стране, где они работают, чтобы у них не возникало мысли остаться там на ПМЖ.



Для того чтобы воспоминания о нашей стране вызывали у них только положительные эмоции, нужно приложить усилия всем – и госструктурам, и общественным организациям, и бизнесу, чтобы помочь найти людям легальную работу вне зависимости, где бы они хотели работать – что у нас в стране, что за границей", – уверен Воскобойник.

Не остались в стороне от проблемы трудовой миграции и представители украинского духовенства. Например, предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав на днях заявил, что эмиграция – неотъемлемая часть современной глобальной культуры.

"Среди людей, которые за рубежом объединяются вокруг наших приходов, я не видел предателей Украины. Эти люди честные, трудолюбивые — это цвет нашего народа, действительно представляют лицо нашей страны очень достойным образом", – сказал он.

Борьба за права трудящихся. Странные формы

Профсоюзы также довольно оригинально отреагировали на проблему "заробитчан". Вместо того, чтобы бороться за права трудящихся именно в Украине, они намерены способствовать оттоку экономически активного населения из страны.

"Сейчас в Федерации профсоюзов Украины идут консультации. Пока мы видим участие профсоюзной стороны в процессах, напрямую связанных с работающими, возможно, это будет, как инструмент, Центр по поддержке трудовых мигрантов. Поскольку информация где-то вращается на какой-то орбите, а вниз не доходит. РИА Новости | Перейти в фотобанк Проблемы Трампа с мигрантами: "за" и "против"

Внизу крутится другая информация – какие-то наклейки в метро, сарафанное радио, рассказы соседей, которым все доверяют. Поэтому мы считаем, что создание Центра по поддержке трудовых мигрантов должно обеспечить соблюдение прозрачных условий для общественного договора между работником и работодателем и исключить риски нарушения прав украинцев, которые выезжают за границу. То есть, это всегда было задачей профсоюзов – именно выполнение условий между работодателем и наемным работником", – сказала председатель Всеукраинского профсоюза производителей и предпринимателей Наталия Землянская.

Остается искренне пожелать профсоюзам удачи, они легко согласились на все действия власти и правительства по демонтажу социальных обязательств государства в Украине, и теперь им остается только принять активное участие в отправке многочисленных безработных и работающих, но тем не менее, нищих подальше из Украины.

А если сравнивать заработки в Польше, с украинскими реалиями, то предпочтение, естественно будет отдаваться соседней стране.

По данным Воскобойника, украинский трудовой мигрант в Польше получает около 700-800 долларов, при этом ему удается отложить примерно 500 долларов. Средняя же зарплата в Украине в январе этого года, по данным официальной статистики, составила 6008 гривен, что по нынешнему курсу – чуть больше 200 долларов. И прожить на эти деньги в Украине не просто трудно, а практически невозможно.

Источник валюты

Конечно, заробитчане вносят огромный вклад в экономику Украины. Украинские мигранты за последние 5 лет перечислили в Украину, согласно данным НБУ, около 30 миллиардов долларов, плюс привезли в конвертах еще около 5 миллиардов.

Но вместо того, чтобы идти навстречу своим трудовым мигрантам, государство Украина движется в противоположном направлении: совсем недавно Национальный банк аннулировал лицензирование открытие украинцами счетов зарубежных банков. И теперь возникает вопрос, где будут держать украинцы за рубежом эти миллиарды, которые перечислялись и перевозились заробитчанами? Естественно, что они вынуждены будут двигать экономику других стран, и уже через год мы по статистике увидим, чего лишилась Украина.

Забавно выглядят и намерение ставить сейчас проблему реинтеграции бывших заробитчан в Украину. Тут уместно привести пример Латвии, которая столкнулась с проблемой трудовой миграции и оттока работоспособного населения задолго до нашей страны. Правительство Латвии приняло программу по реинтеграции, рассчитанную на 2013-2016 годы, согласно которой было выделено 3 миллиона евро на создание рабочих мест для возвращение в страну квалифицированной рабочей силы, ни изучение латышского языка для детей трудовых мигрантов. Но эта программа на сработала, и сегодня можно наблюдать массовый исход населения из стран Балтии. Можно с уверенностью сказать, что такая же судьба ждет и Украину.

"Я свободен!"

Буквально несколько дней назад в соцсетях появился прощальный пост участника киевского и донецкого майданов, пятидесятилетнего дончанина, который получил разрешение длительное пребывание в Польше.

"….Скиталец с 4 чемоданами вещей не нужный Украине…никому не нужный… и не знаешь к какому берегу пристать. Но должен отвечать за себя и больную жену. Жизнь с нуля, в постоянном психологическом напряжении, жизнь одним днём. Бывает тюрьма физическая, а бывает тюрьма юридическая. Это когда ты в течении нескольких лет ждёшь приговора невидимого чиновника, который не зная тебя, не видя тебя, решает твою судьбу по тем или инным нормам закона. И вот свершилось. Через 2,5 года сегодня я впервые почувствовал себя счастливым. Я свободный!!! Я получил карту побуту. Теперь буду строить жизнь с нуля в Польше. Патриоты не осуждайте меня, ведь мы были вместе на Майдане", – написал Андрей Кравченко на своей странице в Facebook.

И среди многочисленных комментарием к этому "крику души" не было, пожалуй, ни одного осуждающего.